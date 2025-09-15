L'Indonésie vise à augmenter de plus de 10 % la participation de l'État dans Freeport Indonesia, selon le ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le gouvernement indonésien vise à augmenter de plus de 10 % la part de l'État dans l'entreprise minière de cuivre et d'or PT Freeport Indonesia, a déclaré lundi le ministre indonésien des mines, Bahlil Lahadalia.
Ces dernières années, l'Indonésie a manifesté son intérêt pour un contrôle accru de Freeport Indonesia, Bahlil ayant déclaré qu'il s'agirait d'une condition pour que Freeport prolonge son permis d'exploitation au-delà de 2041.
