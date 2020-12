Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Indonésie veut finaliser "rapidement" l'achat de 48 avions Rafale - La Tribune Reuters • 03/12/2020 à 16:54









PARIS, 3 décembre (Reuters) - L'Indonésie souhaite rapidement finaliser un accord sur l'achat de 48 avions de combat Rafale conçus et produits par Dassault Aviation AVMD.PA , écrit jeudi le site La Tribune https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-indonesie-souhaite-monter-a-bord-du-rafale-dassault-aviation-864119.html qui cite plusieurs sources concordantes. Paris et Djakarta ont également l'intention de signer un accord de coopération en matière de défense. La Tribune indique que les Indonésiens "voudraient aller très vite et souhaiteraient même un accord avant la fin de l'année tandis que les négociateurs français souhaiteraient prendre un peu de temps pour boucler de façon minutieuse un accord". Le dossier a été évoqué fin octobre lors de la visite à Paris du ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, qui, indique La Tribune, a réitéré le "vif intérêt" de Djakarta pour le Rafale. L'agence Reuters n'a pas été en mesure de vérifier dans l'immédiat l'exactitude de cet article. (Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +0.28%