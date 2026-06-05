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L'Indonésie va voir ses exportations vers les États-Unis frappées d'un droit de douane supplémentaire de 10 %, a déclaré le ministre
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 03:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations indonésiennes vers les États-Unis seront soumises à un droit de douane supplémentaire de 10 % à la suite des enquêtes commerciales menées au titre de la section 301, a déclaré vendredi le ministre indonésien de l'Économie.

Cette déclaration fait suite à la rencontre entre Airlangga Hartarto et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, à Paris, en marge des réunions de l'OCDE.

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