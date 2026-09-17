L'Indonésie va commencer à percevoir la taxe sur le commerce électronique à partir du 1er octobre, selon les médias

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L'Indonésie va obliger les plateformes de commerce électronique à prélever l'impôt sur le revenu des vendeurs à compter du 1er octobre, soit un mois plus tôt que prévu initialement, ont rapporté jeudi les médias locaux, citant le directeur des impôts.

Cette décision annule le report ordonné par l'ancien ministre des Finances et fait suite à un remaniement à la tête du ministère des Finances cette semaine.

Le ministère des Finances et l’administration fiscale n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Certaines des plus grandes plateformes opérant dans la plus grande économie d’Asie du Sud-Est avaient initialement reçu pour consigne de l’administration fiscale de commencer à percevoir les impôts auprès des vendeurs dès le mois d’août, mais le ministre des Finances de l’époque, Purbaya Yudhi Sadewa, avait ordonné un report le 5 août, craignant que cela ne nuise au pouvoir d’achat.

Le lendemain, l’administration fiscale a annoncé que cette mesure serait reportée au 1er novembre et a promis que les taxes déjà versées seraient remboursées.

Purbaya a été limogé cette semaine et son adjoint, le technocrate chevronné Suahasil Nazara , a été nommé troisième ministre des Finances du président Prabowo Subianto en moins de deux ans.

« Si Dieu le veut, nous allons immédiatement mettre en œuvre la réglementation et son application. Tout est prêt, nous sommes prêts », a déclaré le chef du département des impôts du ministère des Finances, Bimo Wijayanto, selon CNBC Indonesia, ajoutant que la perception commencerait le 1er octobre. « Il n'y a pas de drame. »

Des sources ont indiqué à Reuters que M. Purbaya s’était heurté à de hauts responsables de son ministère avant son limogeage, notamment à M. Bimo, au sujet du remaniement de centaines de fonctionnaires au sein du ministère.

​Tokopedia, contrôlée par TikTok (ByteDance) et détenue en partie par GoTo GOTO.JK , la plus grande entreprise technologique indonésienne, ainsi que Shopee de Sea Limited

SE.N , Lazada, soutenue par Alibaba 9988.HK , et Blibli

BELI.JK , avaient auparavant été désignées comme percepteurs d’impôts .

L'Indonésie connaît un essor fulgurant du commerce électronique, avec une valeur brute des marchandises estimée à 71 milliards de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 140 milliards de dollars d'ici 2030, selon un rapport de Google, de l'investisseur public singapourien Temasek et du cabinet de conseil Bain & Co.