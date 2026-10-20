L'Indonésie s'efforce de stabiliser les marchés après la menace d'exclusion de l'indice MSCI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le marché rebondit de plus de 5% après deux jours de chute, la roupie se stabilise

* La Bourse prend des mesures pour améliorer la transparence du marché

* L'autorité de régulation prend des mesures pour lutter contre les opérations concertées

(Mise à jour des cours et ajout des commentaires d'un responsable de l'OJK aux paragraphes 19 et 20)

par Ankur Banerjee et Stefanno Sulaiman

Les actions indonésiennes ont progressé mardi, les autorités de Jakarta ayant mis en place des mesures visant à restreindre les ventes après une chute record de 82 milliards de dollars sur deux jours , déclenchée par l’avertissement du fournisseur d’indices MSCI concernant un éventuel retrait de ses indices mondiaux.

L’indice de référence de Jakarta .JKSE a progressé de 5,3%, après avoir atteint son plus bas niveau depuis six ans lors de la séance précédente, le marché boursier le moins performant au monde cette année ayant chuté de 14,8% entre vendredi et lundi. L’indice affiche une baisse d’environ 40% depuis le début de l’année.

La vague de ventes a été déclenchée vendredi par l'avertissement de MSCI, selon lequel l'Indonésie pourrait être reclassée de la catégorie des « marchés émergents » à celle des « marchés autonomes » — une dégradation plus sévère que prévu qui a stupéfié les investisseurs et les décideurs politiques et fait craindre des sorties massives de fonds passifs.

Le fournisseur d’indices a invoqué l’incapacité de l’Indonésie à améliorer la transparence de l’actionnariat et à endiguer les opérations concertées, transformant ainsi ce qui n’était qu’un risque de déclassement au statut de marché « frontière » en une véritable crise de confiance des investisseurs.

La relégation au statut de « marché autonome » constituerait un revers majeur pour la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, alors que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de la santé budgétaire du pays et de l’autonomie de sa banque centrale sous la présidence de Prabowo Subianto.

Les investisseurs étrangers ont déjà retiré près de 5 milliards de dollars des actions indonésiennes cette année, et Goldman Sachs estime qu’un retrait par MSCI pourrait entraîner 5,6 milliards de dollars de sorties de capitaux passifs.

À l’issue d’une réunion en ligne avec MSCI lundi, la Bourse d’Indonésie (IDX) a déclaré qu’elle exclurait de son indice de référence toute action présentant une forte concentration de participation détenue par une personne ou une entité.

« Nous faisons ce qu’il y a de mieux pour notre marché », a déclaré Jeffrey Hendrik, directeur général de l’IDX, ajoutant que cette exclusion permettrait de refléter plus fidèlement les fluctuations de l’indice. Il a précisé que les actions concernées représentaient environ 18% de la pondération totale de l’indice.

Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, a estimé que l’exclusion des titres à concentration de participation élevée devrait contribuer à dissiper certaines inquiétudes quant à l’attractivité des investissements, mais que la mise en œuvre serait déterminante, compte tenu du risque de résistance au niveau national.

« À partir de là, nous pensons que le risque supplémentaire le plus important pour les flux proviendra probablement des fonds actifs plutôt que des fonds passifs », a-t-il déclaré.

LES REGARDS TOURNÉS VERS LA BANQUE CENTRALE

L'avertissement de MSCI a pesé sur la roupie IDR= , qui s'est légèrement raffermie mardi à 17.980 pour un dollar américain, mais est restée proche de son plus bas historique de 18.190 atteint en juin, dans l'attente d'une décision de politique monétaire de la banque centrale indonésienne.

La Banque d’Indonésie devrait maintenir ses taux inchangés mercredi, bien que certains économistes aient évoqué la possibilité d’une hausse des taux pour défendre la devise, qui a perdu 7% cette année.

George Xu, directeur au sein de l’équipe chargée des notations souveraines chez Fitch Ratings, a déclaré que les dernières inquiétudes et la forte vague de ventes sur les marchés avaient renforcé les risques identifiés par l’agence de notation lorsqu’elle avait révisé en mars la perspective de la note de l'Indonésie à négative.

« Du point de vue de la notation souveraine, nous ne pensons pas que l’annonce de cette consultation ait en soi des implications immédiates significatives sur le crédit », a-t-il déclaré, tout en ajoutant que les pressions extérieures pourraient faire grimper les coûts d’emprunt du gouvernement et éroder les réserves de change.

« PRIEZ », EXHORTE L'ORGANISME DE SURVEILLANCE FACE À L'INQUIÉTUDE DES INVESTISSEURS

Pour endiguer la chute, la Bourse a réduit de moitié cette semaine la limite quotidienne de baisse des cours boursiers, la ramenant de 15% à 7%, tout en fixant une limite de baisse de 1 roupie pour les actions cotées à 14 roupies ou moins.

Les observateurs du marché ont estimé que la décision de retirer de l’indice de référence les titres dont l’actionnariat est très concentré constituait une mesure constructive, mais ont souligné que les investisseurs resteraient exposés à ces entreprises par le biais de participations directes et de produits d’investissement tels que les fonds communs de placement.

« Nous devons veiller à ce que, même si une action est retirée de l’indice composite de Jakarta, le risque de concentration ne continue pas à s’accumuler au sein des produits achetés par le grand public », a déclaré Liza Camelia Suryanata, responsable de la recherche chez le courtier Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Lundi également, Prabowo s’est entretenu avec les responsables des finances, notamment la présidente de l’Autorité des services financiers (OJK), le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque d’Indonésie (BI).

À l’issue de la réunion, la présidente de l’OJK, Friderica Widyasari Dewi, a déclaré que l’autorité de régulation continuerait à faire avancer les réformes du marché des capitaux indonésien, notamment en matière de transparence, de liquidité et de lutte contre diverses formes d’infractions.

« Le marché boursier a commencé à rebondir aujourd’hui; l’important est de continuer à renforcer la confiance », a déclaré Friderica, de l’OJK, lors d’un autre événement.

« Je n’ai pas eu un instant de répit depuis vendredi. Priez pour que nous puissions surmonter cette épreuve avec succès. »