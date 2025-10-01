L'Indonésie s'attend à un accord prochain avec Freeport-McMoran sur le plan de désinvestissement

L'Indonésie espère signer bientôt un accord avec Freeport-McMoRan FCX.N concernant un plan de cession par l'entreprise d'une participation de 12% dans son unité indonésienne PT Freeport Indonesia, a déclaré mercredi le ministre de l'investissement.