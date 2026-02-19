L'Indonésie et Freeport signent un protocole d'accord pour prolonger le permis d'exploitation minière au-delà de 2041

Le ministre indonésien de l'investissement et les sociétés minières Freeport-McMoran et son unité indonésienne Freeport Indonesia ont signé un protocole d'accord pour prolonger le permis d'exploitation minière de Freeport Indonesia au-delà de 2041, a déclaré le président de Freeport-McMoran, Richard Adkerson.