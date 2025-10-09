L'Indonésie demande à Freeport de procéder à une évaluation après l'accident mortel d'une coulée de boue

L'Indonésie a demandé au mineur Freeport FCX.N de procéder à une évaluation après la catastrophe provoquée par une coulée de boue dans sa mine de cuivre et d'or de Grasberg, qui a tué sept travailleurs, a déclaré jeudi un responsable du ministère des mines.