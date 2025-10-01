 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'indien Pfizer progresse après l'accord sur les prix des médicaments conclu par sa maison mère américaine avec Trump
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 06:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Pfizer PFIZ.NS ont progressé jusqu'à 8,1 % pour atteindre 5 442 roupies

** La société mère Pfizer Inc PFE.N a accepté de réduire les prix des médicaments d'ordonnance dans le programme Medicaid dans le cadre d'un accord conclu avec Trump

** PFIZ a ensuite réduit son gain à 2,7 %

** ICICI Direct Research indique que d'autres acteurs de marque sont susceptibles de négocier les prix pour obtenir un répit des droits de douane

** Note que c'est une opportunité pour les acteurs du développement et de la fabrication sous contrat, en particulier ceux qui ont une base de fabrication aux États-Unis

** Plus de 243 000 actions ont été échangées jusqu'à présent, soit 11,5 fois leur moyenne mobile sur 30 jours; c'est la journée la plus active depuis août

** Depuis le début de l'année, la PFIZ a baissé de 2,5 %

PFIZER
25,480 USD NYSE +6,83%
