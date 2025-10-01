L'indien Pfizer progresse après l'accord sur les prix des médicaments conclu par sa maison mère américaine avec Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Pfizer PFIZ.NS ont progressé jusqu'à 8,1 % pour atteindre 5 442 roupies

** La société mère Pfizer Inc PFE.N a accepté de réduire les prix des médicaments d'ordonnance dans le programme Medicaid dans le cadre d'un accord conclu avec Trump

** PFIZ a ensuite réduit son gain à 2,7 %

** ICICI Direct Research indique que d'autres acteurs de marque sont susceptibles de négocier les prix pour obtenir un répit des droits de douane

** Note que c'est une opportunité pour les acteurs du développement et de la fabrication sous contrat, en particulier ceux qui ont une base de fabrication aux États-Unis

** Plus de 243 000 actions ont été échangées jusqu'à présent, soit 11,5 fois leur moyenne mobile sur 30 jours; c'est la journée la plus active depuis août

** Depuis le début de l'année, la PFIZ a baissé de 2,5 %