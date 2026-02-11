L'indien Hindalco prévoit un impact allant jusqu'à 1,6 milliard de dollars en raison de l'incendie de l'usine de sa filiale à New York

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

L'indien Hindalco HALC.NS a déclaré mercredi que l'incendie de l'usine new-yorkaise de son unité américaine, Novelis, affectera le flux de trésorerie 2026 du mineur de 1,3 à 1,6 milliard de dollars, et qu'il vise à redémarrer l'usine vers la fin du deuxième trimestre.

Plus tôt dans la journée, Ford Motor F.N a indiqué que sa production avait baissé au quatrième trimestre en raison des incendies survenus chez Novelis, mais qu'une reprise partielle était attendue en 2026 .

Reuters a rapporté la semaine dernière que la production d'aluminium chez Novelis n'avait pas totalement repris, plus de quatre mois après qu'un incendie ait perturbé l'approvisionnement.

Hindalco avait déclaré en novembre que l'incident affecterait le flux de trésorerie de 550 à 650 millions de dollars, ajoutant que personne n'avait été blessé et que l'incendie avait été circonscrit à l'usine à chaud.