L'indice S&P500 à l'assaut de son record

(AOF) - Les marchés américains ont pris le chemin de la hausse sur fond de repli du dollar. Selon le Wall Street Journal, le président américain envisagerait de nommer le successeur de Jerome Powell à la tête de la Fed plus tôt que prévu afin de saper son autorité jusqu'à la fin de son mandat en mai 2026. Les indices S&P500 et Nasdaq Composite se rapprochent de leurs plus hauts historiques. Les investisseurs ont pris connaissance d'une révision inattendue à la baisse du PIB au premier trimestre. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,68% à 43274,31 points et le Nasdaq Composite, 0,58% 20 089,89 points.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, le PIB du premier trimestre a reculé de 0,5 % selon la dernière estimation du Bureau of Economic Analysis. Lors de sa première estimation, il était annoncé en repli de 0,3 %, avant de passer à -0,2 % lors d’une deuxième évaluation. Cette baisse du produit intérieur brut américain est la première depuis le deuxième trimestre 2022. Au quatrième trimestre 2024, la croissance des États-Unis s’était élevée à 2,4 %, en ralentissement après la hausse de 3,1 % observée au troisième trimestre 2024.

Aux États-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 236000 la semaine dernière, contre 244000 attendus, après 246000 la semaine précédente.

L'indice des promesses de ventes de logements a progressé de 1,8%, surpassant le consensus d'une hausse de 0,2%. Il avait reculé de 6,3% en avril.

Les États-Unis ont enregistré un déficit de la balance commerciale de 96,6 milliards de dollars en mai. Il était attendu à 86,3 milliards de dollars, après 87 milliards de dollars en avril.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eli Lilly

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé une mise à jour de l'étiquette d'Amyvid d'Eli Lilly. Ce produit est utilisé en imagerie cérébrale pour estimer la densité des plaques amyloïdes chez des patients atteints de troubles cognitifs évalués pour la maladie d'Alzheimer et d'autres causes du déclin cognitif.

JetBlue

Selon Reuters, Vladimir Galkin, actionnaire numéro deux de JetBlue Airways, menace de céder sa participation de 10 % au capital de la compagnie aérienne, si le plan de réduction des coûts et d'autres efforts plus vastes effectués ne permettent pas un redressement du groupe. Depuis le début de l'année, le titre JetBlue Airways a perdu près de 48 % de sa valeur en raison d'une baisse de la demande de voyages. Fin avril, lors de la présentation de ses résultats du premier trimestre, le groupe avait décidé de retirer ses prévisions annuelles.

Micron

Le fabricant de mémoires informatiques Micron Technology est attendu en hausse en raison de perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos fin mai, Micron a généré un bénéfice net de 1,885 milliard de dollars, soit 1,68 dollar par action contre un profit de 332 millions de dollars, soit 0,30 cent par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,91 dollar contre 1,07 dollar de consensus. Ses résultats se sont nettement améliorés grâce à une progression de 36,6% du chiffre d'affaires à 9,3 milliards de dollars.

Pfizer

Pfizer a dévoilé les premiers résultats positifs d’une étude de phase 3 évaluant Hympavzi chez les adultes et les adolescents atteints d’hémophilie A ou B avec inhibiteurs. L’étude a atteint son principal critère d’évaluation à savoir une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente du taux de saignement annualisé. Le produit de Pfizer s’est montré supérieur en efficacité par rapport au traitement à la demande. Sa supériorité a également été démontrée sur les critères secondaires liés aux saignements : saignements spontanés, articulaires, totaux.