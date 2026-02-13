L'indice S&P 500 termine en légère hausse en raison de la baisse du secteur technologique et du ralentissement de l'inflation

L'inflation américaine augmente moins que prévu en janvier

Applied Materials bondit après des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre

Les secteurs défensifs surperforment

Le S&P 500 a clôturé en légère hausse vendredi, les services technologiques et de communication ayant baissé en raison des craintes persistantes de perturbation de l'IA, mais les actions ont été soutenues par l'optimisme que le refroidissement des données sur l'inflation soutiendrait les réductions de taux de la Réserve fédérale.

Les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en janvier, ce qui a incité les traders à augmenter légèrement la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en juin à 52,3 % contre 48,9 %, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"En fin de compte, il s'agit d'un bon chiffre. Il suggère que nous sommes toujours loin de l'objectif de la Fed de 2 %, mais l'inflation ne s'accélère pas et peut-être que nous commençons à voir un peu plus clair en ce qui concerne l'aspect inflationniste des tarifs. C'est toujours évident, mais cela se modère", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 2,32 points, soit 0,03%, pour terminer à 6 835,08 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 52,04 points, soit 0,23%, pour s'établir à 22 545,11. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 47,44 points, soit 0,10 %, à 49 499,42 points.

Les marchés boursiers se sont éloignés de leurs niveaux record récemment , les craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle ayant alimenté un repli dans les secteurs allant des logiciels aux assurances en passant par les entreprises de camionnage. Toutefois, l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a progressé de plus de 1 % vendredi, tandis que le secteur technologique du S&P 500 a enregistré une légère hausse de 0,06 %.

Les données sur l'inflation de vendredi ont encouragé les investisseurs à espérer une réduction des taux de la Fed après que les données sur l'emploi de janvier, plus fortes que prévu, de mercredi aient semé le doute.

Dans le contexte des inquiétudes liées à l'IA, des élections américaines de mi-mandat imminentes en novembre et du remplacement attendu du président de la Fed Jerome Powell par Kevin Warsh en mai, Phil Orlando, stratège en chef du marché chez Federated Hermes, a prédit des échanges plus agités à l'avenir.

"Dans les données de ce matin, l'inflation était meilleure que prévu et nous pensons que la trajectoire continue à travailler à la baisse", a déclaré Orlando. Il a ajouté qu'historiquement, lorsqu'une transition à la tête de la Fed a lieu au cours d'une année de mi-mandat, le marché a touché une "poche d'air à deux chiffres à chaque fois que cela s'est produit"

Les valeurs technologiques de grande capitalisation ont été faibles, Nvidia NVDA.O et Apple Inc AAPL.O ayant fortement pesé sur le marché, tandis qu'Applied Materials AMAT.O l'a fortement stimulé.

Les secteurs défensifs des services publics .SPLRCU et de l'immobilier .SPLRCR ont été les principaux gagnants parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500.

Le secteur de la santé .SPXHC a également été stimulé par les actions de Dexcom DXCM.O et de Moderna MRNA.O qui se sont toutes deux redressées après la publication de leurs résultats du quatrième trimestre.

Les actions d'Applied Materials se sont redressées après que la société d'équipement de fabrication de puces a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street pour le deuxième trimestre.

Le fournisseur d'équipements de réseau Arista Networks ANET.N a également progressé au cours de la séance après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes.

Le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, a déclaré que les informations selon lesquelles l'administration prévoyait de réduire les droits de douane sur l'acier et l'aluminium n'étaient pas fondées.

Néanmoins, certains sidérurgistes ont été mis sous pression, notamment Nucor NUE.N et Steel Dynamics STLD.O . Le producteur d'aluminium Alcoa AA.N a également chuté et les actions de Century Aluminum CENX.O ont dégringolé.