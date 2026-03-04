L'indice S&P 500 en hausse après l'annonce d'un contact secret entre l'Iran et les États-Unis.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: Dow en baisse de 0,07%, S&P 500 en hausse de 0,12%, Nasdaq en hausse de 0,58%

* Les investisseurs sont prudents malgré le rapport sur les contacts secrets de l'Iran avec les États-Unis

* Les efforts de Trump pour stabiliser le marché du pétrole apportent un certain soulagement

* Les stocks de voyage sont mitigés; les perspectives de la politique de la Fed sont compliquées par le conflit

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Le S&P 500 a légèrement progressé dans un marché agité mercredi, les investisseurs ayant pris en compte un rapport selon lequel des agents iraniens ont secrètement contacté les États-Unis pour poursuivre les pourparlers afin de mettre fin au conflit, tandis que l'assurance du président Donald Trump de stabiliser les marchés pétroliers a également stimulé le sentiment.

Selon un rapport du New York Times , des agents du renseignement iranien ont contacté indirectement la CIA un jour après les attentats, mais les responsables américains restent sceptiques quant au fait que l'administration Trump ou l'Iran soient prêts à une désescalade à court terme.

C'est "en soi probablement une bonne nouvelle, mais nous ne devrions rien prendre pour acquis car l'administration a été assez claire sur le fait qu'elle a des objectifs qu'elle n'a pas encore atteints", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

Les valeurs du secteur du voyage, sensibles aux prix du pétrole, ont été mitigées, après avoir progressé dans les échanges de pré-marché. American Airlines a augmenté de 1,2% et Norwegian Cruise NCLH.N est resté stable, tandis que Carnival

CCL.N et Delta DAL.N ont glissé de 1,2% et 0,8%, respectivement.

Les producteurs de pétrole et de gaz tels que ConocoPhillips

COP.N et Cheniere Energy LNG.N ont perdu 2,8 % et 1,5 %, tandis que le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a chuté de 1,8 % et a mené les secteurs à la baisse.

Plusieurs pays du Moyen-Orient ont également interrompu temporairement la production de pétrole et de gaz et les États-Unis cherchaient à étendre leur campagne à l'intérieur de l'Iran.

Cependant, les annonces du président Trump d'une escorte navale américaine pour les pétroliers traversant le détroit d'Ormuz et d'une assurance contre les risques politiques ont apporté un certain soulagement.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a également déclaré mardi que l'économie américaine s'était avérée résistante aux chocs des prix de l'énergie. L'indice de référence des prix du pétrole américain CLc1 s'est établi à 75 dollars, après avoir progressé cette semaine.

A 09:56 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 33,53 points, ou 0,07%, à 48 467,74, le S&P 500 .SPX a gagné 8,59 points, ou 0,12%, à 6 825,22 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 130,06 points, ou 0,58%, à 22 646,75.

Les investisseurs se sont également tournés vers les valeurs technologiques qui avaient fortement baissé en février. Nvidia NVDA.O a augmenté de 1% et d'autres titres de puces tels que Sandisk SNDK.O et Applied Digital APLD.O ont augmenté de 2,7% et 5%, respectivement.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall Street .VIX , a perdu 1,03 point à 22,51, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, était légèrement plus élevé.

Les décideurs politiques ont reconnu que le conflit compliquera les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale et le directeur général de Goldman Sachs GS.N David Solomon a déclaré que les marchés pourraient avoir besoin d'un certain temps pour assimiler pleinement les répercussions.

Les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de juillet à septembre, en tenant compte des coûts potentiels de l'énergie et des tarifs douaniers américains qui alimentent l'inflation.

Les valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont progressé. Le mineur Endeavour Silver EXK.N a progressé de 2,3 %.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O ont augmenté d'environ 11,5 % et 9,3 %, respectivement, suivant un bond de 5,4 % du bitcoin BTC= .

Le fabricant de médicaments Moderna MRNA.O a gagné 5,9 % après avoir accepté de payer jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour régler une longue bataille juridique concernant le brevet du vaccin COVID-19.

Dans le même temps, une enquête privée a montré que les emplois privés ont augmenté plus que prévu en février, bien que les données du mois précédent aient été révisées à la baisse.

Le livre beige de la Fed, un ENQUÊTE des conditions économiques district par district, est attendu plus tard dans la journée.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,11 contre 1 à la Bourse de New York. Sur le Nasdaq, les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,3 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux plus hauts et deux nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 34 nouveaux plus hauts et 44 nouveaux plus bas.