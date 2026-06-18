L'indice Nikkei japonais franchit la barre des 71 000 points grâce à l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture) par Rocky Swift

L'indice boursier japonais Nikkei a franchi jeudi pour la première fois le seuil symbolique des 71 000 points, après que les États-Unis et l'Iran ont prolongé leur cessez-le-feu, apaisant ainsi les tensions géopolitiques et soutenant l'appétit pour le risque.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a progressé de 1,65% pour clôturer à 71.053,49, après avoir atteint un plus haut intrajournalier à 71.398,58. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 1,37% à 4.068,18, atteignant lui aussi un plus haut historique.

Les États-Unis et l’Iran ont publié le texte d’un accord provisoire visant à mettre fin à leur conflit, le président américain Donald Trump menaçant de reprendre les attaques et de tuer des responsables iraniens s’ils ne respectaient pas leurs engagements .

Les marchés asiatiques ont également réagi à la position restrictive de la Réserve fédérale américaine, qui a maintenu ses taux d’intérêt inchangés. Le dollar s’est globalement raffermi, tandis que le yen a atteint son plus bas niveau depuis près de deux ans, se rapprochant des seuils qui avaient poussé Tokyo à intervenir sur les marchés.

“Le Nikkei 225 a progressé de plus de 5.700 points au cours des cinq derniers jours de cotation, ce qui rend probable des prises de bénéfices en raison d’une surchauffe à court terme,” a déclaré Takayuki Miyajima, économiste senior chez Sony Financial Group, dans une note.

“Les perspectives de croissance des valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs devraient continuer à soutenir le marché. De plus, la baisse des cours du pétrole brut et les espoirs d’une amélioration de la situation au Moyen-Orient pourraient constituer un facteur favorable pour les actions japonaises.”

Les valeurs liées aux semi-conducteurs ont mené la hausse du Nikkei, Murata Manufacturing 6981.T et Screen Holdings

7735.T bondissant respectivement de 8,10% et 7,21%. Les banques ont également progressé, soutenues par Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T , qui a gagné 3,12%.

Parmi les secteurs à la traîne, ceux des métaux non ferreux et liés au pétrole ont reculé.

La tendance générale du marché était très positive, avec 136 titres en hausse dans le Nikkei 225, contre 84 en baisse et 5 inchangés.