L'indice Nikkei japonais atteint un nouveau record, les valeurs liées à l'IA emboîtant le pas à la remontée du secteur américain des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Junko Fujita

L'indice Nikkei a atteint vendredi un niveau record, les investisseurs s'étant rués sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle à la suite d'une forte remontée des actions américaines du secteur des semi-conducteurs.

Le Nikkei .N225 a progressé de 0,78 % à 71 608,95 points à 01h38 GMT, après avoir atteint un record de 71 952,99 points plus tôt dans la séance.

Le Topix .TOPX , plus large, reculait de 0,24 % à 4 058,54.

«Les investisseurs n’ont eu d’autre choix que d’acheter des actions liées au secteur des semi-conducteurs après la forte remontée enregistrée cette nuit par les valeurs américaines de ce secteur», a déclaré Kazuaki Shimada, stratège en chef chez IwaiCosmo Securities.

L'indice américain des semi-conducteurs de Philadelphie

.SOX a nettement surperformé le reste du marché avec une hausse de 6,4 % pendant la nuit, les actions d'Intel INTC.O ayant bondi à un niveau record et clôturé en hausse de 10,6 %.

Le président américain Donald Trump a déclaré que le fabricant de l’iPhone, Apple AAPL.O , avait accepté de collaborer avec Intel pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis.

L'action d'Ibiden 4062.T , fournisseur d'Intel, a progressé jusqu'à 5 % en début de séance, pour finalement clôturer en hausse de 1,11 %.

Le titre Fujikura 5803.T n’a pas fait l’objet de transactions, en raison d’un afflux d’ordres d’achat, après que le fabricant de câbles à fibres optiques a relevé ses prévisions de bénéfice net annuel à 229 milliards de yens (1,42 milliard de dollars).

Le fabricant de matériaux pour centres de données dédiés à l’IA avait initialement tablé sur un bénéfice de 156 milliards de yens, soit un peu moins que les 157,1 milliards de yens enregistrés l’année dernière.

« Fujikura a revu ses prévisions à la hausse alors même que le marché se montrait prudent quant aux perspectives des fabricants de câbles à fibres optiques », a déclaré Shimada.

L'action de son concurrent Furukawa Electric 5801.T a bondi de 15 %.

L'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T et le fabricant d'équipements de test de puces Advantest 6857.T ont progressé respectivement de 3,25 % et 4,19 %.

Les gains du Nikkei ont été limités, les investisseurs se montrant prudents face à la récente remontée fulgurante, a expliqué Shimada.

L'indice a clôturé à environ 9 % au-dessus de sa moyenne sur 25 jours lors de la séance précédente, ce qui indique une surchauffe du marché, a déclaré Wataru Akiyama, stratège actions chez Nomura Securities.

Les actions bancaires ont tiré le Topix vers le bas, Mitsubishi Financial Group 8306.T et Mizuho Financial Group

8411.T ayant chacun reculé de près de 3 %.

(1 dollar = 161,1100 yens)