 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 559,07
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'indice Nasdaq des biotechnologies en passe d'atteindre un record de clôture
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 20:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** L'indice Nasdaq des biotechnologies .NBI a augmenté de 1%, atteignant un plus haut historique en séance mercredi et s'apprêtant à enregistrer un record de clôture lors de sa quatrième journée de hausse consécutive

** L'indice est en hausse d'environ 5,7 % depuis son niveau de clôture du 20 novembre

** L'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC a également atteint un plus haut en séance, mais était en recul de 0,2 % au dernier relevé ** Parmi les gagnants du jour, les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O ont augmenté de près de 24%. Les analystes de TD Cowen ont écrit dans une note que ARWR a déclaré une perte pour l'exercice 2025, mais "a une forte dynamique, plus récemment avec Redemplo comme son premier médicament lancé pour FCS (familial chylomicronemia syndrome)." Ils notent également que "les données initiales des actifs de l'obésité sont prévues pour le début du mois de janvier"

** En général, les actions biotechnologiques ont connu une forte progression récemment, le.NBI ayant augmenté d'environ 19 % depuis le début du trimestre. L'indice des biotechnologies est en hausse de 35 % depuis le début de l'année, aidé en partie par des opérations de fusion et d'acquisition ou des discussions

**

Valeurs associées

ARROWHEAD PHRMCT
58,8050 USD NASDAQ +25,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank