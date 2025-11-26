L'indice Nasdaq des biotechnologies en passe d'atteindre un record de clôture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** L'indice Nasdaq des biotechnologies .NBI a augmenté de 1%, atteignant un plus haut historique en séance mercredi et s'apprêtant à enregistrer un record de clôture lors de sa quatrième journée de hausse consécutive

** L'indice est en hausse d'environ 5,7 % depuis son niveau de clôture du 20 novembre

** L'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC a également atteint un plus haut en séance, mais était en recul de 0,2 % au dernier relevé ** Parmi les gagnants du jour, les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O ont augmenté de près de 24%. Les analystes de TD Cowen ont écrit dans une note que ARWR a déclaré une perte pour l'exercice 2025, mais "a une forte dynamique, plus récemment avec Redemplo comme son premier médicament lancé pour FCS (familial chylomicronemia syndrome)." Ils notent également que "les données initiales des actifs de l'obésité sont prévues pour le début du mois de janvier"

** En général, les actions biotechnologiques ont connu une forte progression récemment, le.NBI ayant augmenté d'environ 19 % depuis le début du trimestre. L'indice des biotechnologies est en hausse de 35 % depuis le début de l'année, aidé en partie par des opérations de fusion et d'acquisition ou des discussions

