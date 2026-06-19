 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'indice japonais Nikkei enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire depuis près de deux ans grâce à la remontée des valeurs liées à l'IA
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 10:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe) par Junko Fujita

L'indice boursier japonais Nikkei a enregistré vendredi sa plus forte hausse hebdomadaire depuis près de deux ans, malgré un recul de ses gains en début de séance, sur fond d'inquiétudes croissantes quant à la difficulté des négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran.

L'indice a atteint des records historiques consécutifs cette semaine et a enregistré vendredi sa septième séance consécutive de hausse, grâce à l'optimisme croissant concernant les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Il a affiché une hausse de 7,9 % sur la semaine, sa plus forte progression hebdomadaire depuis août 2024.

Sur la journée, l'indice .N225 Nikkei a clôturé en hausse de 0,28 % à 71 250,06 points, après avoir bondi de 1,3 % pour atteindre un record de 71 952,99 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a reculé de 0,57 % à 4 044,96 points.

La Suisse a indiqué que les pourparlers entre les États-Unis et les négociateurs iraniens sur un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient n’auraient pas lieu vendredi, le vice-président JD Vance ayant annulé son déplacement en Suisse, ce qui renforce l’incertitude quant à la possibilité de parvenir à une trêve durable. « Le marché s’attend à ce que de nouvelles négociations soient engagées pour mettre fin à la guerre , puisqu’il reste un délai de 60 jours pour parvenir à un accord définitif, mais cette nouvelle est tombée trop soudainement et laisse présager un chemin semé d’embûches », a déclaré Daisuke Hashizume, stratège senior chez Daiwa Securities.

« De plus, le marché souhaitait réaliser des bénéfices sur la récente remontée avant le week-end, d’autant plus que le marché américain sera fermé vendredi », a-t-il ajouté.

Vendredi, les titres liés au secteur des puces électroniques, Advantest 6857.T et Kioxia 285A.T , ont respectivement progressé de 4,75 % et 12 %. Fujikura 5803.T a bondi de 15,69 % pour atteindre son plafond quotidien de 5 161 yens après que le fabricant de câbles à fibres optiques a relevé ses prévisions de bénéfice net annuel à 229 milliards de yens (soit 1,42 milliard de dollars).

Le fabricant de matériel pour centres de données d’IA avait initialement tablé sur un bénéfice de 156 milliards de yens, soit un peu moins que les 157,1 milliards de yens enregistrés l’année dernière.

« Fujikura a revu ses prévisions à la hausse alors même que le marché se montrait prudent quant aux perspectives des fabricants de câbles à fibres optiques », a déclaré Kazuaki Shimada, stratège en chef chez IwaiCosmo Securities.

Furukawa Electric 5801.T , concurrent de Fujikura, a bondi de 15 %.

Les actions des banques ont tiré le Topix vers le bas, Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T et Mizuho Financial Group 8411.T reculant respectivement de 2,85 % et 4,42 %.

(1 $ = 161,1100 yens)

Valeurs associées

ADVANTEST
172,260 EUR Tradegate +2,23%
FUJIKURA
33,895 EUR Tradegate +8,67%
FUJIKURA
36,2500 USD OTCBB +22,01%
FURUKAWA ELECTRI
294,000 EUR Tradegate +8,89%
FURUKAWA ELECTRI
256,7000 USD OTCBB 0,00%
IBIDEN
140,2500 USD OTCBB 0,00%
M'BISHI UFJ FINL
17,778 EUR Tradegate -4,36%
M'BISHI UFJ FINL
21,4500 USD OTCBB +5,20%
MIZUHO FIN GROUP
43,000 EUR Tradegate -3,59%
MIZUHO FIN GROUP
53,5800 USD OTCBB +6,67%
Nikkei 225
71 250,06 Pts Six - Forex 1 +0,28%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Bpifrance commence à développer son fonds de "private equity" Blue Sea
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.06.2026 10:55 

    La banque publique d'investissement Bpifrance commence à lever des capitaux pour son nouveau fonds non coté Blue Sea, auprès d'investisseurs du monde entier, a indiqué jeudi son directeur exécutif chargé du capital développement. Au cours de cette réunion de presse, ... Lire la suite

  • Une photo prise depuis Marjayoun, au sud du Liban, montre de la fumée à la suite d'une frappe aérienne israélienne sur le village de Choukine, le 19 juin 2026 ( AFP / - )
    A peine signé, l'accord entre Iran et Etats-Unis semble vaciller
    information fournie par AFP 19.06.2026 10:53 

    Flambée de violences meurtrières au Liban, report des négociations prévues en Suisse, réserves à Téhéran: à peine signé, le protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient semble vaciller sur ses bases vendredi. Dans ... Lire la suite

  • Le candidat du Parti travailliste, Andy Burnham, s'adresse à ses partisans devant le bureau de campagne du parti à Ashton, dans le Makerfield (nord-ouest de l'Angleterre), le 18 juin 2026 ( AFP / Oli SCARFF )
    Royaume-Uni: le travailliste Andy Burnham élu député, la bataille s'annonce contre Starmer
    information fournie par AFP 19.06.2026 10:52 

    Le principal rival de Keir Starmer au Labour, Andy Burnham, a franchi vendredi une étape cruciale dans son ambition de le remplacer à Downing Street en se faisant élire député lors d'une législative partielle. S'il peut désormais briguer ouvertement la direction ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Les signaux haussiers sont intacts
    LAGARDERE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 19.06.2026 10:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 0,00%
Pétrole Brent
79,49 +0,29%
CAC 40
8 487,12 +0,23%
KALRAY
7,55 -18,47%
SOITEC
119,9 +2,92%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank