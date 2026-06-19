L'indice japonais Nikkei enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire depuis près de deux ans grâce à la remontée des valeurs liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe) par Junko Fujita

L'indice boursier japonais Nikkei a enregistré vendredi sa plus forte hausse hebdomadaire depuis près de deux ans, malgré un recul de ses gains en début de séance, sur fond d'inquiétudes croissantes quant à la difficulté des négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran.

L'indice a atteint des records historiques consécutifs cette semaine et a enregistré vendredi sa septième séance consécutive de hausse, grâce à l'optimisme croissant concernant les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Il a affiché une hausse de 7,9 % sur la semaine, sa plus forte progression hebdomadaire depuis août 2024.

Sur la journée, l'indice .N225 Nikkei a clôturé en hausse de 0,28 % à 71 250,06 points, après avoir bondi de 1,3 % pour atteindre un record de 71 952,99 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a reculé de 0,57 % à 4 044,96 points.

La Suisse a indiqué que les pourparlers entre les États-Unis et les négociateurs iraniens sur un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient n’auraient pas lieu vendredi, le vice-président JD Vance ayant annulé son déplacement en Suisse, ce qui renforce l’incertitude quant à la possibilité de parvenir à une trêve durable. « Le marché s’attend à ce que de nouvelles négociations soient engagées pour mettre fin à la guerre , puisqu’il reste un délai de 60 jours pour parvenir à un accord définitif, mais cette nouvelle est tombée trop soudainement et laisse présager un chemin semé d’embûches », a déclaré Daisuke Hashizume, stratège senior chez Daiwa Securities.

« De plus, le marché souhaitait réaliser des bénéfices sur la récente remontée avant le week-end, d’autant plus que le marché américain sera fermé vendredi », a-t-il ajouté.

Vendredi, les titres liés au secteur des puces électroniques, Advantest 6857.T et Kioxia 285A.T , ont respectivement progressé de 4,75 % et 12 %. Fujikura 5803.T a bondi de 15,69 % pour atteindre son plafond quotidien de 5 161 yens après que le fabricant de câbles à fibres optiques a relevé ses prévisions de bénéfice net annuel à 229 milliards de yens (soit 1,42 milliard de dollars).

Le fabricant de matériel pour centres de données d’IA avait initialement tablé sur un bénéfice de 156 milliards de yens, soit un peu moins que les 157,1 milliards de yens enregistrés l’année dernière.

« Fujikura a revu ses prévisions à la hausse alors même que le marché se montrait prudent quant aux perspectives des fabricants de câbles à fibres optiques », a déclaré Kazuaki Shimada, stratège en chef chez IwaiCosmo Securities.

Furukawa Electric 5801.T , concurrent de Fujikura, a bondi de 15 %.

Les actions des banques ont tiré le Topix vers le bas, Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T et Mizuho Financial Group 8411.T reculant respectivement de 2,85 % et 4,42 %.

(1 $ = 161,1100 yens)