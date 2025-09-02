L'indice ISM manufacturier conforme aux attentes au mois d'août
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 16:14
Cet indice, qui témoigne toujours d'une décroissance de l'activité puisqu'étant inférieur à 50, est ressorti à 48,7 contre 48 en juillet et 48,6 visé par le consensus.
Cet indicateur en demi-teinte, moins encourageant que le PMI manufacturier de S&P Global publié un peu plus tôt et repassé en zone d'expansion, laisse penser que l'activité industrielle pâtit notamment de la mise en place des nouveaux droits de douane de l'administration Trump.
Après six mois consécutifs de repli, la composante des commandes nouvelles remonte malgré tout de manière spectaculaire à 51,4, contre 47,1 en juillet.
La composante de l'emploi s'est améliorée de 0,4 point à 43,8, toujours en territoire de contraction, tandis que celle mesurant les prix acquittés a reculé de 1,1 à 63,7, tout en restant largement en zone de croissance.
