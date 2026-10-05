L'indice ISM des services baisse plus que prévu en septembre aux USA

La croissance du secteur tertiaire aux Etats-Unis a ralenti plus fortement que prévu en septembre, montrent lundi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) auprès des directeurs d'achats.

L'indice ISM des services s'est replié à 54,9 le mois dernier après 55,4 en août, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une baisse moins prononcée, autour de 55.

Le sous-indice des nouvelles commandes s'est replié à 59,8 contre 60,9 le mois précédent.

Le sous-indice des prix acquittés a en revanche augmenté à 74 le mois dernier à comparer avec 72,6 en août.

La progression est encore plus prononcée pour la composante de l'emploi, qui est repassée en territoire positif, à 50,1 après s'être établie à 47,8 le mois d'avant.