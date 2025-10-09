L'indice Ifo du climat des affaires dans l'industrie automobile allemande rechute en septembre

(AOF) - Selon l’institut Ifo, après deux progressions, l’indice du climat des affaires de l’industrie automobile allemande s’est nettement dégradé en septembre. Il est passé de -15,8 à -21,5 points en raison d’anticipations d’activité plus pessimistes. Anita Wölfl, experte du secteur à l’Ifo précise : "on perçoit une première lueur de déception à l’égard du nouveau gouvernement allemand. Les entreprises espéraient que le gouvernement rendrait l’Allemagne plus compétitive en tant que site économique grâce à d’importantes réformes structurelles, mais ces espoirs ne se sont pas encore concrétisés".
Si les entreprises de l'industrie automobile allemande ont jugé leur situation économique dégradée, elle se sont surtout montrées pessimistes quant à l'activité pour les mois à venir : les anticipations d'activité sont passées de -14,8 points en août, à -23,1 points en septembre.
En revanche, les attentes en matière d'exportations dans le secteur automobile ont augmenté à 16,7 points, soit leur plus haut niveau depuis avril 2023, ce qui signifie que " la baisse de l'indice du climat des affaires en septembre ne peut donc pas être attribuée à la situation incertaine du commerce extérieur, mais reflète plutôt la faiblesse persistante de l'économie allemande dans son ensemble " précise Anita Wölfl.
