L’indice FAO des prix des produits alimentaires reste pratiquement inchangé en août

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires a affiché une valeur moyenne de 130,1 points en août 2025, restant donc pratiquement inchangé par rapport à son niveau révisé de juillet (130 points). La baisse des indices des céréales et des produits laitiers a été compensée par la hausse des indices de la viande, du sucre et des huiles végétales. Globalement, l’indice des prix des produits alimentaires a gagné 8,4 points (6,9%) par rapport à sa valeur constatée en août 2024, mais il demeurait en recul de 30,1 points (18,8%) par rapport à son niveau record de mars 2022.
