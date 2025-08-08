L'indice FAO des prix des produits alimentaires progresse en juillet

(AOF) - L’indice FAO du prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 130,1 points en juillet 2025, soit une progression de 2,1 points (1,6%) par rapport au mois de juin. Les indices des prix des céréales, des produits laitiers et du sucre ont diminué, mais leur recul a été contrebalancé par la hausse des indices de la viande et des huiles végétales. Globalement, l’indice des prix des produits alimentaires a gagné 9,2 points (7,6%) par rapport à sa valeur constatée en juillet 2024, mais il demeurait en recul de 30,1 points (18,8%) par rapport à son niveau record de mars 2022.