L'indice FAO des prix des produits alimentaires progresse en juillet

(AOF) - L’indice FAO du prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 130,1 points en juillet 2025, soit une progression de 2,1 points (1,6%) par rapport au mois de juin. Les indices des prix des céréales, des produits laitiers et du sucre ont diminué, mais leur recul a été contrebalancé par la hausse des indices de la viande et des huiles végétales. Globalement, l’indice des prix des produits alimentaires a gagné 9,2 points (7,6%) par rapport à sa valeur constatée en juillet 2024, mais il demeurait en recul de 30,1 points (18,8%) par rapport à son niveau record de mars 2022.
A lire aussi
-
Les actionnaires de Thyssenkrupp ont plébiscité vendredi la scission de sa division navale TKMS, appelée à jouer un rôle accru dans le réarmement européen, ouvrant la voie à son entrée en bourse et initiant la restructuration du conglomérat en crise. Au terme d'une ... Lire la suite
-
Le fabricant américain de batteries Lyten, qui a annoncé jeudi le rachat de l'ensemble des actifs restants du suédois Northvolt, a déclaré qu'il poursuivrait les projets d'expansion de son concurrent en faillite. S'exprimant lors d'une conférence de presse dans ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, en recherche d'un catalyseur en l'absence de nouvelles économiques d'importance, scrutant toujours les négociations commerciales et les résultats d'entreprises. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones avançait de 0,50%, l'indice ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi alors que les investisseurs analysent les implications de la nomination à la Réserve fédérale américaine (Fed) d'un gouverneur proche des idées du président Donald Trump sur les taux. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer