 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 750,02
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'indice FAO des prix des produits alimentaires progresse en juillet
information fournie par AOF 08/08/2025 à 15:32

(AOF) - L’indice FAO du prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 130,1 points en juillet 2025, soit une progression de 2,1 points (1,6%) par rapport au mois de juin. Les indices des prix des céréales, des produits laitiers et du sucre ont diminué, mais leur recul a été contrebalancé par la hausse des indices de la viande et des huiles végétales. Globalement, l’indice des prix des produits alimentaires a gagné 9,2 points (7,6%) par rapport à sa valeur constatée en juillet 2024, mais il demeurait en recul de 30,1 points (18,8%) par rapport à son niveau record de mars 2022.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank