L'indice FAO des prix des huiles végétales atteint son niveau le plus élevé depuis trois ans
information fournie par AOF 12/08/2025 à 15:19

(AOF) - L'indice FAO des prix des huiles végétales s'est établi en moyenne à 166,8 points en juillet. Il gagne 11,1 points (7,1%) par rapport au mois dernier et atteint son niveau le plus élevé depuis trois ans. Cette augmentation s'explique par la hausse des cours des huiles de palme, de soja et de tournesol, qui a plus que compensé le recul des prix de l'huile de colza.

Les prix internationaux de l'huile de palme ont grimpé pour le deuxième mois d'affilée en juillet, principalement du fait de la demande mondiale à l'importation, qui est restée forte sous l'effet de prix plus compétitifs que ceux d'autres huiles végétales.

En parallèle, les cours de l'huile de soja ont été tirés vers le haut par les perspectives de forte demande de matières premières dans le secteur des agrocarburants sur le continent américain, tandis que le prix de l'huile de tournesol a progressé face au resserrement saisonnier des disponibilités dans la région de la mer Noire.

À l'inverse, le prix mondial de l'huile de colza a reculé en juillet, essentiellement en raison de l'arrivée de nouvelles récoltes en Europe.

