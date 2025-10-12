Australie: fuite des données de millions de clients de Qantas après une cyberattaque

Deux avions de la compagnie aérienne australienne Qantas, le 4 septembre 2024 à Sydney ( AFP / DAVID GRAY )

Les données personnelles de 5,7 millions de clients de Qantas, volées lors d'une cyberattaque en juillet qui a touché d'autres entreprises, ont été divulguées sur internet, a reconnu dimanche la compagnie aérienne australienne.

Qantas avait annoncé en juillet que des pirates informatiques avaient ciblé un système utilisé par une tiers, abritant les données sensibles de millions de ses clients, et eu accès à leurs noms, adresses électroniques, numéros de téléphone et dates d'anniversaire.

Leurs numéros de passeport et de cartes bancaires n'étaient, eux, pas présents dans le système, selon l'entreprise.

La tierce partie visée par la cyberattaque est l'éditeur de logiciels Salesforce, selon une source proche du dossier. Il avait indiqué la semaine dernière avoir eu "connaissance de tentatives récentes d'extorsion".

Outre Qantas, les pirates informatiques ont aussi obtenu des données de dizaines d'entreprises comme Air France, KLM, Disney, Google, Ikea, Toyota et McDonald's, selon la source interrogée par l'AFP.

"Qantas est une des entreprises à travers le monde dont des données ont été divulguées par des cybercriminels", après la cyberattaque de juillet "au cours de laquelle des données clients ont été volées via une plateforme tierce", a indiqué dimanche la compagnie aérienne dans un communiqué.

"Avec l'aide d'experts spécialistes en cybersécurité, nous enquêtons pour savoir" quelles données précisément ont été divulguées, a ajouté le groupe.

- Effort coordonné -

Le géant de la tech Google, interrogé par l'AFP, a rappelé avoir indiqué en août dans un communiqué qu'un de ses serveurs Salesforce avait été attaqué, sans confirmer si les données qu'il contenait avaient fuité.

"Google a pris en compte cette activité, effectué une analyse d'impact et a adressé des notifications par mail aux entreprises potentiellement affectées", a dit Melanie Lombardi, cheffe de la communication pour la sécurité du cloud chez Google.

Des analystes en cybersécurité affirment que cette fuite de données est liée à une organisation criminelle appelée Scattered Lapsus$ Hunters, qui avait donné jusqu'à vendredi pour le versement d'une rançon.

Selon le groupe de recherche Unit 42, l'organisation a "revendiqué la responsabilité d'une opération visant des clients utilisateurs de Salesforce dans un effort coordonné pour voler des données et s'en servir comme rançon".

Les pirates informatiques ont utilisé des techniques d’ingénierie sociale, consistant à manipuler les victimes en se faisant passer pour des représentants légitimes de leur entreprise ou d'autres personnes de confiance, selon des experts.

Le FBI américain avait mis en garde le mois dernier contre de telles attaques visant Salesforce. Selon l'agence, des pirates se présentant comme des techniciens informatiques avaient convaincu des employés de support à la clientèle de leur accorder un accès à des données sensibles.

Le site spécialisé FalconFeeds a indiqué sur X que les données personnelles des clients de Qantas avaient été publiées sur le dark web ce week-end, comme d'autres données de la compagnie Vietnam Airlines ou de la multinationale japonaise Fujifilm.

Ces dernières années, l'Australie a subi une série d'incidents de cybersécurité qui ont suscité des inquiétudes dans le pays en matière de protection de la vie privée.

En 2023, les principaux ports australiens, qui représentent 40% du volume de fret du pays, ont temporairement suspendu leurs activités à la suite d'une cyberattaque.

Un an plus tôt, des pirates avaient volé les données personnelles de plus de neuf millions de clients d'Optus, l'un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications d'Australie.