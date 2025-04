L'indice FAO des prix des céréales en recul en mars

Pour sa part, l'indice FAO des prix de tous les types de riz a reculé de 1,7% en mars, car la faiblesse de la demande à l'importation et l'abondance des disponibilités exportables ont tiré vers le bas les prix à l'exportation.

Après plusieurs hausses mensuelles consécutives, les prix mondiaux du maïs ont eux aussi reculé en mars, sous l'effet de l'amélioration des conditions de culture au Brésil due aux récentes pluies, du début de la récolte en Argentine, de projections baissières pour la campagne à venir aux États-Unis d'Amérique, d'une demande à l'importation plus faible que prévu de la part de la Chine et d'inquiétudes quant à l'évolution des politiques commerciales dans plusieurs pays.

Toutefois, cette baisse a été modérée par l'évolution des taux de change, le resserrement de l'offre en Fédération de Russie et la suppression des quotas d'importation de blé en Turquie.

(AOF) - La valeur moyenne de l'indice FAO des prix des céréales a été de 109,7 points en mars, soit 2,6% de moins que le mois précédent et 1,1% de moins qu'en mars 2024. Les prix mondiaux du blé ont fléchi en mars, car les inquiétudes quant à la détérioration des conditions de culture dans certains des principaux pays exportateurs de l'hémisphère Nord se sont atténuées, tandis que des incertitudes liées aux tensions commerciales croissantes ont pesé sur climat du marché.

