L'indice FAO des prix des céréales en baisse en octobre
information fournie par AOF 10/11/2025 à 15:35

(AOF) - L'indice FAO des prix des céréales s'est établi en moyenne à 103,6 points en octobre, soit 1,3 point de moins qu'en septembre (1,3%) et 10,9 points de moins que son niveau enregistré il y a un an (9,5%). Les indices des prix de toutes les principales céréales ont diminué par rapport au mois précédent. L'indice des prix du blé a baissé de 1% en raison, principalement, de l'abondance de l'offre mondiale, des perspectives de production favorables dans l'hémisphère Sud, où la récolte est en cours, et de la progression régulière des semis de blé d'hiver dans l'hémisphère Nord.

L'indice des céréales secondaires a baissé de 1,1% en octobre, sous l'effet d'un repli des cours de l'orge, du maïs et du sorgho. La pression à la baisse sur les prix a été partiellement compensée par des rapports faisant état d'un recul des rendements du maïs dans l'Union européenne, mais aussi, potentiellement, aux États-Unis d'Amérique, ainsi que par des nouvelles liées à la signature d'accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis d'Amérique.

L'indice FAO des prix de tous les types de riz a reculé de 2,5% en octobre 2025, du fait de l'intensification de la concurrence sur les marchés et du lancement des récoltes principales dans plusieurs pays exportateurs de l'hémisphère Nord.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

A lire aussi

  Un événement Ubisoft.
    Les changements de recommandations : Ayvens, Ubisoft
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:50 

    * AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Un panneau indiquant Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette hausse grâce aux espoirs d'une fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:49 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.11.2025 14:31 

    (Actualisé avec Visa, Mastercard et compagnies aériennes) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,9% pour le Standard & Poor's-500 ... Lire la suite

  • BoursoBank est partenaire de la Paris Investor Week
    BoursoBank, partenaire principal de la Paris Investor Week 2025
    information fournie par BoursoBank 10.11.2025 14:27 

    Leader de l'éducation financière, du courtage et de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, BoursoBank s'associe à la Paris Investor Week, premier événement financier européen dédié à l'éducation financière et point de rencontre de toutes les visions de l'investissement ... Lire la suite

