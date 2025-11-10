L'indice FAO des prix des céréales en baisse en octobre

(AOF) - L'indice FAO des prix des céréales s'est établi en moyenne à 103,6 points en octobre, soit 1,3 point de moins qu'en septembre (1,3%) et 10,9 points de moins que son niveau enregistré il y a un an (9,5%). Les indices des prix de toutes les principales céréales ont diminué par rapport au mois précédent. L'indice des prix du blé a baissé de 1% en raison, principalement, de l'abondance de l'offre mondiale, des perspectives de production favorables dans l'hémisphère Sud, où la récolte est en cours, et de la progression régulière des semis de blé d'hiver dans l'hémisphère Nord.

L'indice des céréales secondaires a baissé de 1,1% en octobre, sous l'effet d'un repli des cours de l'orge, du maïs et du sorgho. La pression à la baisse sur les prix a été partiellement compensée par des rapports faisant état d'un recul des rendements du maïs dans l'Union européenne, mais aussi, potentiellement, aux États-Unis d'Amérique, ainsi que par des nouvelles liées à la signature d'accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis d'Amérique.

L'indice FAO des prix de tous les types de riz a reculé de 2,5% en octobre 2025, du fait de l'intensification de la concurrence sur les marchés et du lancement des récoltes principales dans plusieurs pays exportateurs de l'hémisphère Nord.