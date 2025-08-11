L'indice FAO des prix des céréales en baisse en juillet

(AOF) - L'indice FAO des prix des céréales a affiché une valeur moyenne de 106,5 points en juillet, soit une baisse de 0,8 point (0,8%) par rapport au mois de juin et de 4,2 points (3,8%) par rapport à juillet 2024. Les prix mondiaux à l'exportation de l'orge et du maïs ont crû, tandis que ceux du sorgho et du blé ont diminué.

L'abondance des disponibilités saisonnières due au fait que les récoltes de blé d'hiver sont en cours dans l'hémisphère Nord a tiré les prix vers le bas ; toutefois, des conditions moins bonnes que la moyenne dans certaines zones d'Amérique du Nord en ce qui concerne le blé de printemps, ainsi que les ventes limitées des agriculteurs en Europe et dans la région de la mer Noire, ont quelque peu soutenu les prix.

Le ralentissement des ventes des agriculteurs a également pesé sur les prix internationaux du maïs, tout comme le temps sec en Europe orientale et dans certaines zones de l'Ukraine et la baisse des disponibilités à l'exportation en Argentine et au Brésil, respectivement en raison des taxes à l'exportation et de la hausse de la demande intérieure.

Dans le même temps, l'indice FAO des prix de tous les types de riz a reculé de 1,8% en juillet 2025, car l'abondance des disponibilités exportables et la faiblesse de la demande à l'importation ont continué de tirer les prix vers le bas.