L’indice FAO des prix des céréales baisse en août

(AOF) - L'indice FAO des prix des céréales a affiché une valeur moyenne de 110,1 points en août, soit une baisse 0,5% par rapport au mois de juillet et 11,9% de moins que sa valeur d'août 2023. Les prix mondiaux du blé à l'exportation ont baissé par rapport au mois précédent, du fait d'une demande internationale atone et d'une forte concurrence entre exportateurs, notamment ceux de la mer Noire, dont les prix sont compétitifs. La production de blé plus élevée que prévu en Argentine et aux États-Unis d'Amérique a été un autre facteur de baisse des prix.

À l'inverse, les prix mondiaux du maïs se sont légèrement affermis, principalement en raison des inquiétudes concernant les effets des vagues de chaleur sur les rendements dans l'Union européenne et dans certaines régions des États-Unis d'Amérique. Le resserrement des approvisionnements nationaux en Ukraine, conjugué à une révision à la baisse des prévisions de production dans ce pays, a également tiré les prix vers le haut.

En ce qui concerne les autres céréales secondaires, les prix mondiaux de l'orge ont reculé, tandis que ceux du sorgho ont augmenté.

L'indice FAO des prix de tous les types de riz a progressé de 0,6% en août, car les cours des riz autres que l'indica ont légèrement augmenté en raison des tensions saisonnières et de l'appréciation des monnaies de certains pays exportateurs par rapport au dollar des États-Unis.