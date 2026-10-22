 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'indice européen STOXX 600 recule, les résultats mitigés et la hausse des cours du pétrole pesant sur le moral des investisseurs
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 11:24

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nestlé en hausse après une croissance organique de son chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieure aux attentes

* Les valeurs du luxe reculent après la publication par Hermès d'un chiffre d'affaires trimestriel en légère baisse

* UCB progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à la demande pour le Bimzelx et le Cimzia

(Mise à jour des cours, ajout d'un commentaire d'analyste)

par Avinash P

L'indice européen STOXX 600 a reculé de près de 1 % jeudi, effaçant tous les gains de la séance précédente, les investisseurs évaluant une série de résultats financiers mitigés, tandis que la hausse des cours du pétrole et des rendements obligataires français a encore freiné l'appétit pour le risque.

Le .STOXX paneuropéen STOXX 600 reculait de 0,95% à 638,38 points à 08h55 GMT, après avoir progressé de plus de 0,9 % mercredi.

« Le marché est en proie à de vives inquiétudes, notamment concernant la situation au Moyen-Orient… Ce qui fait grimper les cours du pétrole, et bien sûr les rendements obligataires », a déclaré Joost Van Leenders, stratège en chef chez Van Lanschot Kempen Investment.

« Il y a ces facteurs de risque, mais aussi des facteurs positifs qui varient d’ un jour à l’autre… et qui entraînent une certaine volatilité sur les marchés », a-t-il ajouté.

Les cours du pétrole ont grimpé de plus de 2 % après que les attaques des Houthis en Arabie saoudite ont ravivé les craintes d’une escalade plus large et d’une perturbation de l’approvisionnement.

L’Europe, très dépendante de l’énergie, a été frappée par la flambée des coûts énergétiques, qui a alimenté les pressions sur les prix et pesé sur l’indice global.

Par ailleurs, l’écart de rendement entre l’obligation française à 10 ans et les Bunds allemands a également atteint un nouveau plus haut depuis 15 ans, dans un contexte d’incertitude politique et de manifestations en France. GVD/EUR

Ouvrant le bal des résultats bancaires européens, l'action Barclays BARC.L a effacé ses pertes antérieures pour terminer à un niveau stable après que la société a annoncé des résultats inférieurs aux prévisions pour le troisième trimestre . La banque a par ailleurs annoncé qu'elle supprimerait environ 5 000 emplois, soit 5 % de ses effectifs, cette année.

Malgré cela, l’indice bancaire .SX7E a reculé de 2,7 %.

Hermès HRMS.PA a chuté de 7,3 % après que le fabricant du sac Birkin a publié un chiffre d’affairestrimestriel légèrement inférieur aux attentes, cette baisse pesant sur l’indice du luxe .STXLUXP .

Nestlé NESN.S a progressé de 1,2 % après avoir annoncé une croissance organique de son chiffre d’affaires supérieure aux prévisions pour le troisième trimestre. L’indice de l’alimentation et des boissons .SX3P a gagné 0,6 %, l’un des rares secteurs à afficher une hausse.

L'indice technologique .SX8P a subi de nouvelles pressions, dans le sillage d'une vague de ventes mondiale, et a reculé de 2,1 %.

Les titres liés à l’IA, tels qu’Infineon IFXGn.DE , STMicroelectronics STMPA.PA et ASML ASML.AS , ont reculé de 2,8 % à 3,6 %.

BE Semiconductor Industries BESI.AS et SAP

SAPG.DE ont reculé respectivement de 3,1 % et 1 % après la publication de leurs résultats trimestriels.

Les résultats solides publiés mercredi par Meta Platforms

META.O n’ ont pas suffi à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à la pérennité et à la rentabilité des dépenses massives consacrées à l’IA, ravivant ainsi les craintes qui ont déjà provoqué plusieurs vagues de ventes massives sur les titres liés à l’IA cette année.

Parmi les autres titres, UCB UCB.BR a progressé de 12,2 % après que le groupe biopharmaceutique a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 , grâce à la forte demande pour ses médicaments Bimzelx et Cimzia.

Valeurs associées

ASML HOLDING
1 407,200 EUR Euronext Amsterdam -0,87%
BARCLAYS
405,575 GBX LSE -0,95%
BESI
145,100 EUR Euronext Amsterdam -7,73%
CAC 40
7 782,82 Pts Euronext Paris -0,36%
DAX
25 181,65 Pts XETRA -0,75%
EURO STOXX 50
6 068,22 Pts DJ STOXX -0,31%
EURO STOXX Banks
276,32 Pts DJ STOXX +0,03%
FTSE 100
10 690,36 Pts FTSE Indices -0,32%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
- Pts FTSE Indices 0,00%
HERMES INTL
1 238,500 EUR Euronext Paris -3,96%
INFINEON TECHNOLOGIES
48,670 EUR XETRA -2,44%
META PLATFORMS
642,6200 USD NASDAQ -0,96%
NESTLE
83,700 CHF Swiss EBS Stocks -0,79%
SAP AG O.N.
214,400 EUR XETRA -0,44%
STMICROELECTRONICS
39,465 EUR Euronext Paris -1,24%
STOXX Europe 600
635,77 Pts DJ STOXX -0,31%
STOXX Europe 600 Technology
1 011,01 Pts DJ STOXX -0,69%
STXE6F&B EUR P
686,66 Pts DJ STOXX -0,52%
UCB
272,700 EUR Euronext Bruxelles +5,25%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
SAFRAN
271,8 -10,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank