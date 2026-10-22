L'indice européen STOXX 600 recule, les résultats mitigés et la hausse des cours du pétrole pesant sur le moral des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nestlé en hausse après une croissance organique de son chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieure aux attentes

* Les valeurs du luxe reculent après la publication par Hermès d'un chiffre d'affaires trimestriel en légère baisse

* UCB progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à la demande pour le Bimzelx et le Cimzia

(Mise à jour des cours, ajout d'un commentaire d'analyste)

par Avinash P

L'indice européen STOXX 600 a reculé de près de 1 % jeudi, effaçant tous les gains de la séance précédente, les investisseurs évaluant une série de résultats financiers mitigés, tandis que la hausse des cours du pétrole et des rendements obligataires français a encore freiné l'appétit pour le risque.

Le .STOXX paneuropéen STOXX 600 reculait de 0,95% à 638,38 points à 08h55 GMT, après avoir progressé de plus de 0,9 % mercredi.

« Le marché est en proie à de vives inquiétudes, notamment concernant la situation au Moyen-Orient… Ce qui fait grimper les cours du pétrole, et bien sûr les rendements obligataires », a déclaré Joost Van Leenders, stratège en chef chez Van Lanschot Kempen Investment.

« Il y a ces facteurs de risque, mais aussi des facteurs positifs qui varient d’ un jour à l’autre… et qui entraînent une certaine volatilité sur les marchés », a-t-il ajouté.

Les cours du pétrole ont grimpé de plus de 2 % après que les attaques des Houthis en Arabie saoudite ont ravivé les craintes d’une escalade plus large et d’une perturbation de l’approvisionnement.

L’Europe, très dépendante de l’énergie, a été frappée par la flambée des coûts énergétiques, qui a alimenté les pressions sur les prix et pesé sur l’indice global.

Par ailleurs, l’écart de rendement entre l’obligation française à 10 ans et les Bunds allemands a également atteint un nouveau plus haut depuis 15 ans, dans un contexte d’incertitude politique et de manifestations en France. GVD/EUR

Ouvrant le bal des résultats bancaires européens, l'action Barclays BARC.L a effacé ses pertes antérieures pour terminer à un niveau stable après que la société a annoncé des résultats inférieurs aux prévisions pour le troisième trimestre . La banque a par ailleurs annoncé qu'elle supprimerait environ 5 000 emplois, soit 5 % de ses effectifs, cette année.

Malgré cela, l’indice bancaire .SX7E a reculé de 2,7 %.

Hermès HRMS.PA a chuté de 7,3 % après que le fabricant du sac Birkin a publié un chiffre d’affairestrimestriel légèrement inférieur aux attentes, cette baisse pesant sur l’indice du luxe .STXLUXP .

Nestlé NESN.S a progressé de 1,2 % après avoir annoncé une croissance organique de son chiffre d’affaires supérieure aux prévisions pour le troisième trimestre. L’indice de l’alimentation et des boissons .SX3P a gagné 0,6 %, l’un des rares secteurs à afficher une hausse.

L'indice technologique .SX8P a subi de nouvelles pressions, dans le sillage d'une vague de ventes mondiale, et a reculé de 2,1 %.

Les titres liés à l’IA, tels qu’Infineon IFXGn.DE , STMicroelectronics STMPA.PA et ASML ASML.AS , ont reculé de 2,8 % à 3,6 %.

BE Semiconductor Industries BESI.AS et SAP

SAPG.DE ont reculé respectivement de 3,1 % et 1 % après la publication de leurs résultats trimestriels.

Les résultats solides publiés mercredi par Meta Platforms

META.O n’ ont pas suffi à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à la pérennité et à la rentabilité des dépenses massives consacrées à l’IA, ravivant ainsi les craintes qui ont déjà provoqué plusieurs vagues de ventes massives sur les titres liés à l’IA cette année.

Parmi les autres titres, UCB UCB.BR a progressé de 12,2 % après que le groupe biopharmaceutique a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 , grâce à la forte demande pour ses médicaments Bimzelx et Cimzia.