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L'indice de risque de crédit d'Intel atteint un niveau record après la publication des résultats
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 15:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de la dette d'Intel INTC.O a atteint vendredi un niveau record, après que la société a averti qu'elle allait "brûler" de la trésorerie cette année en raison du ralentissement du marché des PC.

Les swaps de défaut de crédit à cinq ans INTC5YUSAX=MG se sont élargis de 17,5 points de base pour atteindre un niveau record de 124,75 pb et s'apprêtaient à enregistrer leur plus forte hausse journalière depuis octobre 2022, selon les données de Markit.

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