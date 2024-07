L’indice CAC flanche sous la pression de Stellantis, STMicroelectronics et Renault

(AOF) - Les Bourses européennes reculent nettement lors des premiers échanges et en particulier celle de Paris. Hier, les marchés américains avaient clôturé nettement dans le rouge, avec en particulier un Nasdaq Composite en repli de 3,64%. L’indice CAC 40 chute de 1,83% à 7375,88 points, pénalisé par la chute de plusieurs valeurs à la suite de la publication de leurs résultats semestriels. Stellantis dévisse de 11%, STMicroelectronics de 10% et Renault de 9%. Sanofi affiche la plus forte hausse après avoir rehaussé ses objectifs 2024. La performance de Michelin est aussi saluée.