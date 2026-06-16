L'indice boursier mondial reste pratiquement stable ; les actions de SpaceX s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point à midi)

* SpaceX dépasse Microsoft et Amazon en termes de capitalisation boursière

* La Banque du Japon vote à 7 contre 1 en faveur d'une hausse de son taux directeur à 1 %

* Les contrats à terme sur le pétrole reculent

* Nvidia émet 25 milliards de dollars d'obligations

par Caroline Valetkevitch et Amanda Cooper

Un indice boursier mondial est resté pratiquement inchangé mardi, les doutes continuant de peser sur l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, tandis que le dollar s’est maintenu face au yen après que la Banque du Japon a relevé ses taux à leur plus haut niveau depuis 31 ans. Les cours du pétrole ont prolongé leurs récentes pertes importantes , dans l'espoir que l'accord permette au pétrole de transiter par le détroit d'Ormuz. Certains avertissent que le transport maritime et les exportations d'énergie pourraient mettre des semaines à se redresser, bien que le président américain Donald Trump ait déclaré mardi que le texte serait rendu public prochainement. Les actions de SpaceX, la société d’Elon Musk SPCX.O , ont grimpé de plus de 14 %, portant sa capitalisation boursière au-delà de celle d’Amazon.com AMZN.O et, brièvement, au-dessus de celle de Microsoft MSFT.O , ce qui la classe parmi les cinq entreprises les plus valorisées quelques jours seulement après son entrée en bourse spectaculaire. “Tout repose encore vraiment sur l’engouement pour SpaceX et sur ce que SpaceX peut entraîner dans son sillage au Nasdaq. C’est vraiment là que tout s’est joué, en particulier dans le secteur technologique”, a déclaré Bruce Zaro, directeur général de Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts.

“Il sera difficile de voir cette dynamique se maintenir d’ici la troisième semaine de juillet”, date à laquelle débuteront les résultats du deuxième trimestre, a-t-il ajouté.

Nvidia NVDA.O , le fabricant de puces d’IA le plus valorisé au monde, a surpris les investisseurs en levant 25 milliards de dollars sur les marchés obligataires. La société a indiqué que ces fonds seraient utilisés à des fins générales et que cette émission visait à établir une référence de liquidité pour de futures émissions. L’action Nvidia a reculé de 1,6 %.

LE DOW EN HAUSSE

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en baisse, tandis que le Dow Jones progressait.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 453,08 points, soit 0,88%, à 52.126,99, le S&P 500 .SPX a reculé de 12,51 points, soit 0,17%, à 7.541,78 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 138,61 points, soit 0,52%, à 26.545,33. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 0,02% à 1.131,51.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,25%.

Le brut américain CLc1 a chuté de 5,85% à 76,05 dollars le baril et le Brent LCOc1 a reculé à 79,03 dollars, soit une baisse de 5%.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,15% à 99,50, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,2% à 1,1613 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,04% à 160,38. La Banque du Japon (BOJ) a relevé ses taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis 31 ans, une mesure historique dans le cadre de la normalisation de sa politique monétaire, signalant ainsi sa volonté de resserrer davantage sa politique alors qu’elle s’attache à maîtriser les pressions sur les prix liées au choc énergétique provoqué par la guerre en Iran. Le dollar australien AUD= s’est raffermi de 0,07% face au billet vert, à 0,7076 $, après que la Banque de réserve d’Australie a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, comme prévu.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 3,94 points de base, à 4,43%, contre 4,469% lundi en fin de journée.