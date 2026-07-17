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L'indice américain des semi-conducteurs s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de 15 mois, alors que l'élan lié à l'IA s'essouffle
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juillet - ** Les actions des entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs reculent de 3% à 5% dans les échanges avant l'ouverture, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX s'apprêtant à enregistrer une baisse de 8,5% sur la semaine, soit sa plus forte chute hebdomadaire depuis mars 2025

** Les fabricants de puces du monde entier sont sous pression alors que les investisseurs s'interrogent sur la pérennité de la reprise alimentée par l'intelligence artificielle

** Nvidia NVDA.O recule de 3%, Advanced Micro Devices

AMD.O perd 4%, Intel INTC.O cède 4,6%, Broadcom AVGO.O baisse de 2,4%, Marvell Technology MRVL.O recule de 3,8% et Qualcomm QCOM.O perd 3%

** Apple AAPL.O devrait dépasser Nvidia et devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, si cette tendance se confirme

** Les fabricants de puces mémoire sont en baisse: Micron Technology MU.O recule de 4%, SanDisk SNDK.O perd 5,4%, Western Digital WDC.O recule de 5,6% et Seagate Technology

STX.O perd 3,7%

** Les actions cotées aux États-Unis du géant coréen des puces SK Hynix SKHY.O reculent de 3,3% à 147,3 dollars, et sont en passe de passer pour la première fois sous leur prix d’introduction en bourse aux États-Unis de 149 dollars

** Les fabricants de puces analogiques reculent: Texas Instruments TXN.O perd 2,8%, Analog Devices ADI.O recule de 2,5%, NXP Semiconductors NXPI.O cède 2,7% et ON Semiconductor

ON.O perd 4,2%

** Les entreprises d'équipements pour la fabrication de puces, Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA Corp KLAC.O , ont chuté de 4,9% à 6,1%

** L'ETF VanEck Semiconductor SMH.O recule de 3,6%, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O perd 4,1%

** Malgré la faiblesse récente, l’indice de Philadelphie affiche une hausse de 67,5% depuis le début de l’année à la dernière clôture

Semi-conducteurs

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ISHS SEMICONDUCTOR
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KLA
219,3700 USD NASDAQ -2,29%
LAM RESEARCH
320,9600 USD NASDAQ -4,31%
MARVELL TECH
188,3000 USD NASDAQ -8,71%
MICRON TECHNOLOGY
853,2000 USD NASDAQ -5,65%
NVIDIA
207,4000 USD NASDAQ -2,40%
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