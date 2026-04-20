L'Inde saisit des stylos Mounjaro soupçonnés d'être des contrefaçons et affirme que les matières premières provenaient d'Alibaba

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(Corrige le paragraphe 1 pour indiquer que plus de 260 stylos suspectés d'être des contrefaçons ont été saisis, et non plus 500, après que l'agent chargé du contrôle des drogues a révisé le chiffre) par Rishika Sadam

Les autorités indiennes chargées de la réglementation des médicaments ont saisi plus de 260 stylos soupçonnés d'être des contrefaçons du Mounjaro, un médicament contre l'obésité et le diabète d'Eli Lilly LLY.N , et ont déclaré que le principal accusé avait commandé des matières premières à des vendeurs sur la plateforme de commerce électronique chinoise Alibaba.

Des fonctionnaires de l'État d'Haryana, dans le nord du pays, ont récupéré samedi les stylos présumés faux dans un véhicule à la périphérie de New Delhi et ont arrêté deux personnes accusées de fabriquer et de vendre les médicaments, a déclaré l'Administration de contrôle des aliments et des médicaments de l'Haryana dans un communiqué.

Le marché indien de l'obésité, en plein essor, regorge de produits de marque tels que Mounjaro et les médicaments amaigrissants du fabricant danois Novo Nordisk NOVOb.CO , ainsi que plusieurs alternatives génériques moins chères , devrait être évalué à 80 milliards de roupies (859,38 millions de dollars) d'ici à 2030.

Mounjaro- approuvé pour le diabète et la perte de poids en Inde - a été lancé en 2025 et est devenu le médicament le plus vendu du pays en termes de valeur.

L'accusé principal n'avait pas de licence pharmaceutique et fabriquait les produits dans une propriété privée, a déclaré à Reuters le responsable du contrôle des médicaments, Amandeep Chauhan. Les deux personnes arrêtées ont vendu les stylos sur le marché en ligne IndiaMART INMA.NS avec une remise de 27 % par rapport au prix du médicament authentique, a-t-il ajouté.

Les peptides utilisés dans les médicaments provenaient de vendeurs sur Alibaba, a déclaré Chauhan, ajoutant que les fonctionnaires avaient récupéré de grandes quantités de matières premières, y compris des étiquettes d'emballage Mounjaro fabriquées localement, dans la propriété lundi.

Les matériaux récupérés sont évalués à environ 7 millions de roupies, a-t-il précisé.

Alibaba et IndiaMART n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier les allégations de manière indépendante.

Les stylos n'ont pas été stockés dans des conditions de température adéquates et présentaient des différences de taille de police et d'autres détails de l'étiquette par rapport au produit original, ce qui, selon M. Chauhan, a fait naître des soupçons de contrefaçon.

Des échantillons ont été envoyés à des laboratoires publics pour confirmation, a-t-il ajouté, précisant que les accusés étaient en détention provisoire pour la suite de l'enquête.

"Lilly prend la sécurité des patients très au sérieux et se félicite de l'action des autorités de régulation contre les médicaments illicites", a déclaré la société à Reuters dans un communiqué lundi, ajoutant qu'elle soutenait l'enquête.

(1 $ = 93,0900 roupies indiennes)