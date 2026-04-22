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Carrefour: Le CA croît mais déçoit au T1, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:58

Illustration du logo de Carrefour

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Carrefour ‌a fait état mercredi d'un chiffre ​d'affaires en-dessous des attentes au premier trimestre, en hausse de 2,2% à ​21,14 milliards d'euros, et a confirmé ses ​objectifs financiers pour 2026.

Selon ⁠un consensus Visible Alpha, les ‌analystes attendaient en moyenne une progression de 3,12% du chiffre ​d'affaires, ‌à 21,83 milliards d'euros.

En France, ⁠le géant de la grande distribution affiche un chiffre d'affaires en hausse ⁠de 1,4%, ‌à 11,14 milliards d'euros, alors ⁠que les analystes en attendaient ‌11,11 milliards, selon le ⁠consensus.

"Carrefour réalise un bon début ⁠d’année 2026, ‌avec une croissance solide de chiffre ​d’affaires, dans un ‌environnement géopolitique et macroéconomique volatil", déclare Alexandre Bompard, ​président-directeur général de Carrefour, dans un communiqué.

"Le groupe ne ⁠constate pas à ce stade d’impact matériel sur l’activité du groupe lié à la crise au Moyen-Orient", ajoute-t-il également.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

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