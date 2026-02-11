L'Inde s'en tient à l'interdiction des e-cigarettes, ce qui est un désaveu pour Philip Morris

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La part de marché des cigarettes de Philip Morris en Inde a augmenté au fil du temps

*

L'Inde a interdit les e-cigarettes et les dispositifs de tabac chauffé depuis 2019

*

L'entreprise de tabac la plus valorisée au monde veut vendre des IQOS en Inde

*

L'interdiction des produits en Inde est "illogique", déclare le directeur général

(Ajoute des détails sur les transactions avant la mise sur le marché au paragraphe 20, et des détails sur les unités IQOS au paragraphe 22.) par Aditya Kalra et Emma Rumney

L'Inde a exclu tout assouplissement de l'interdiction des e-cigarettes qui aurait permis les produits du tabac à chaleur non brûlante, portant ainsi un coup à la longue campagne de lobbying privée menée par Philip Morris International pour que New Delhi autorise ces dispositifs. L'Inde a interdit les e-cigarettes , y compris les produits du tabac chauffés, en 2019. Avec plus de 100 milliards de cigarettes vendues chaque année, l'Inde est le septième marché de cigarettes en volume, et le tabac y tue plus d'un million de personnes par an.

Philip Morris &PM.N>, l'entreprise de tabac la plus valorisée au monde, espérait que l'Inde pourrait être un marché clé pour son dispositif de tabac chauffé, IQOS, qui, selon l'entreprise, est moins nocif pour la santé que le tabagisme.

"Le gouvernement indien n'envisage pas de révoquer, de modifier ou d'assouplir cette interdiction", a déclaré le ministère de la santé en réponse aux questions de Reuters sur le lobbying de Philip Morris.

"L'Inde reste attachée à la lutte antitabac et aux mesures de sevrage fondées sur des données probantes", a-t-elle déclaré dans un communiqué, ajoutant que la loi sur les e-cigarettes interdisait explicitement les dispositifs à chaleur non brûlante et que cette situation ne changerait pas.

Un examen par Reuters de lettres confidentielles de l'entreprise datant de 2021 à 2025 montre que le fabricant de Marlboro a fait pression en privé sur de hauts fonctionnaires indiens et sur un groupe parlementaire pour qu'ils prennent en compte la science derrière des dispositifs tels que l'IQOS, qu'ils en fassent des recherches et qu'ils exemptent les produits à chaleur non brûlante de l'interdiction.

Des cadres de Philip Morris ont également rencontré de nombreux représentants des gouvernements des États indiens à Davos en janvier pour discuter de la manière dont l'entreprise peut créer de la valeur à long terme dans le secteur du tabac, en utilisant des produits tels que l'IQOS, comme le montrent des photos sur LinkedIn.

Un porte-parole de Philip Morris n'a pas commenté la déclaration du ministère, mais a déclaré que l'entreprise "s'engage régulièrement auprès des gouvernements du monde entier, y compris lors de grands forums internationaux tels que Davos, pour discuter de la façon dont les produits sans tabac peuvent grandement améliorer la santé publique".

Reuters est le premier à faire état de la décision de l'Inde et des détails du lobbying de Philip Morris.

Dans une interview accordée à Reuters vendredi, Jacek Olczak, directeur général de l'entreprise, a déclaré qu'il avait pris contact avec plusieurs personnes en Inde, ajoutant qu'il était "illogique" que le marché soit fermé aux produits de substitution du tabac tels que le tabac chauffé et les vapes, mais pas aux cigarettes.

On ne sait pas si d'autres entreprises font pression sur l'Inde contre l'interdiction des e-cigarettes. Philip Morris affirme détenir 76 % du marché mondial des produits du tabac chauffés.

LE BOOM DES IQOS

Philip Morris détenait une part de 7,6 % du marché indien des cigarettes en 2024, contre seulement 1,75 % en 2019, selon les estimations d'Euromonitor.

Son rival, British American Tobacco &BATS.L>, détient une participation dans l'entreprise indienne ITC &ITC.NS>, qui domine le marché.

Andrei Andon-Ionita, analyste chez Jefferies, a déclaré qu'un lancement d'IQOS en Inde aurait permis à PMI de s'emparer d'une part beaucoup plus importante du marché, offrant la "prochaine étape de l'histoire de la croissance" pour le produit alors que d'autres marchés clés arrivent à maturité.

Lancé en 2014, IQOS compte plus de 35 millions d'utilisateurs dans le monde et constitue le produit phare de Philip Morris pour remplacer la cigarette, qui, selon l'entreprise, a connu un grand succès dans des pays comme le Japon.

Certains régulateurs, comme la FDA américaine, ont conclu que l'IQOS pouvait être bénéfique pour la santé publique si les fumeurs l'utilisaient à la place des cigarettes, mais l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre les risques posés par le tabac chauffé.

L'interdiction de l'Inde en 2019 a fermé la porte à de nombreux produits d'entreprises telles que Juul, le fabricant de produits de vapotage, et Philip Morris.

Jacek Olczak a déclaré que la décision de l'Inde d'interdire les alternatives au tabac ne tient pas compte de la science et des données montrant que les taux de tabagisme diminuent lorsque des alternatives sont disponibles, cependant.

Les actions sont restées globalement stables lors des transactions avant la mise sur le marché mercredi.

LE LOBBYING EN PRIVÉ

Environ 151 milliards d'unités de tabac chauffé IQOS ont été vendues l'année dernière sur 79 marchés.

Philip Morris a mené une campagne de quatre ans pour inciter les fonctionnaires indiens et un groupe parlementaire sur la santé à autoriser les dispositifs de tabac chauffé, comme le montrent des lettres.

Dans une lettre datant de 2023, Ankur Modi, alors directeur de la stratégie, demandait à l'Inde d'envisager de s'attaquer aux dommages liés au tabagisme par d'autres moyens, "à l'instar de la politique de réduction des dommages pour le VIH/sida", qui implique des mesures telles que la promotion des préservatifs.

Les lettres proposaient également de faire venir des scientifiques et des experts de Philip Morris, tels que d'anciens responsables de la FDA américaine, pour présenter des données et des expériences mondiales afin de montrer comment ces dispositifs "améliorent la vie".

"PMI est profondément engagé et investi dans l'avenir de l'Inde", a déclaré la société dans une lettre adressée en novembre au secrétaire à la santé, demandant que le Conseil indien de la recherche médicale examine les données scientifiques sur les produits du tabac chauffés.

Dans une déclaration, l'ICMR, organisme public, a indiqué à Reuters qu'il "n'envisageait ni n'entreprenait aucune recherche sur les produits du tabac chauffés".