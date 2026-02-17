 Aller au contenu principal
Grande-Bretagne: Le taux de chômage atteint son plus haut niveau depuis plus de dix ans, hors pandémie
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 10:48

Un panneau Job Centre Plus dans le centre de Londres, Grande-Bretagne

Le marché du travail britannique s'est à ‌nouveau affaibli, avec un taux de chômage à son plus haut niveau depuis 2015, hors période de ​pandémie, et la croissance des salaires qui ralentit à nouveau, selon des données qui devraient renforcer les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) dès le mois prochain.

Le taux de chômage ​a atteint 5,2% au quatrième trimestre 2025, son plus haut niveau depuis les trois mois précédant octobre 2015, bien qu'il ait atteint 5,3% ​fin 2020.

Le taux de chômage est calculé à partir ⁠d'une enquête que l'ONS est en train de réviser en raison d'un taux de réponse qui ‌a chuté durant la pandémie. Cependant, les analystes affirment que la qualité des données s'est améliorée ces derniers mois.

La livre sterling reculait de 0,5% à 1,3558 dollar ​après la publication de ces données.

Les données ‌ont également montré un ralentissement de la pression inflationniste liée à la ⁠croissance des revenus des salariés.

La croissance annuelle des salaires, hors primes, a ralenti à 4,2% au cours des trois derniers mois de 2025 par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national ⁠de la statistique.

Les économistes ‌interrogés par Reuters s'attendaient pour la plupart à une croissance des revenus hebdomadaires moyens ⁠réguliers de 4,2%, contre +4,4% au cours des trois mois précédant novembre.

La BoE surveille les salaires afin d'évaluer ‌combien de temps l'inflation pourrait rester supérieure à son objectif.

Au début du mois, la ⁠banque centrale a déclaré que la croissance des salaires dans le secteur privé ⁠commençait à refléter l'affaiblissement ‌du marché de l'emploi après une période de forte croissance inattendue.

La croissance annuelle des salaires dans le secteur ​privé, hors primes - un indicateur de l'inflation suivi de ‌près par la BoE - a ralenti à 3,4% au cours des trois mois précédant décembre, contre 3,6% au cours des trois ​mois précédant novembre.

Les investisseurs intégraient presque entièrement lundi deux baisses de taux d'intérêt d'un quart de point d'ici la fin de l'année, les inquiétudes liées à l'inflation ayant cédé la place à des ⁠préoccupations concernant le marché de l'emploi et l'économie en général.

La semaine dernière, les données de l'ONS ont montré une croissance du produit intérieur brut (PIB) plus faible que prévu pour la période d'octobre à décembre, en partie affectée par les spéculations sur les hausses d'impôts dans le budget de la ministre des Finances Rachel Reeves présenté à la fin du mois de novembre.

(Rédigé par William Schomberg, Mara Vîlcu pour la ​version française, édité par Blandine Hénault)

