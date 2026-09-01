L'Inde s'apprête à mettre en place les paiements par agents sur l'UPI, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, le protocole pourrait faire ses débuts la semaine prochaine lors du Global Fintech Fest de Mumbai

* Les courses alimentaires et autres achats fréquents de faible valeur seraient les premières applications envisagées

* Les limites imposées par les banques, à savoir un blocage des débits de 10.000 roupies sur 90 jours, pourraient être revues, ajoutent ces sources

par Ashwin Manikandan

L'Inde prépare actuellement un cadre qui permettrait à des agents IA d’effectuer de petits paiements numériques sans autorisation préalable pour chaque transaction, ont déclaré trois sources proches du dossier, ce qui ferait potentiellement de l’UPI l’un des plus grands réseaux mondiaux de paiements par agents.

Alors que les principales sociétés de paiement ont déjà mis en place de tels cadres aux États-Unis, en Europe, à Singapour et en Australie, un déploiement sur la célèbre interface de paiement unifiée (UPI) ferait également de l’Inde l’un des premiers pays à disposer d’une infrastructure nationale pour les paiements par agents IA.

L’UPI, gérée par la National Payments Corporation of India, est le plus grand système de paiement rapide au détail au monde en termes de volume de transactions, selon un rapport du FMI de 2025 .

En août, il a traité 24,51 milliards de transactions pour une valeur de 29,82 billions de roupies indiennes (314,21 milliards de dollars), Google Pay et PhonePe (de Walmart) représentant environ les trois quarts des volumes de transactions mensuels.

Le protocole « Unified Agent Protocol » devrait être dévoilé la semaine prochaine lors du Global Fintech Fest à Mumbai, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car ces informations sont confidentielles.

La NPCI n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

PREMIERS CAS D’UTILISATION

Les achats fréquents et de faible valeur, tels que les courses alimentaires, devraient figurer parmi les premiers cas d’utilisation, a déclaré la première source, ajoutant que les plateformes de commerce électronique sont bien placées pour capter cette demande initiale.

La NPCI s’attend à ce que les cas d’utilisation deviennent à terme plus sophistiqués, a précisé la source. Par exemple, des agents IA pourraient passer des commandes en fonction des offres promotionnelles et des remises, et réaliser des investissements sur la base d’instructions précises concernant des seuils de prix.

Le protocole devrait s’appuyer sur deux mécanismes UPI existants: “UPI Circle”, qui permet au titulaire d’un compte principal de déléguer l’autorité de paiement à un utilisateur secondaire tel qu’un agent d’IA, et “Reserve Pay”, qui permet aux clients de bloquer des fonds pour plusieurs prélèvements.

Les banques plafonnent actuellement ces blocages à 10.000 roupies (105,44 $) pour une durée maximale de 90 jours, bien que cette limite et sa validité puissent être réexaminées en vue d’une utilisation par des agents, ont ajouté les sources.

La NPCI devrait proposer une infrastructure permettant aux commerçants de s’intégrer directement, afin que les clients puissent définir des instructions basées sur des règles à l’intention des agents IA concernant le moment et le montant des paiements, avec des limites de dépenses intégrées, des pistes d’audit et des contrôles d’identité, ont indiqué ces sources.

Elles ont ajouté que la NPCI prévoyait de mettre en place un cadre de responsabilité, sans toutefois fournir de détails.

OFFENSIVE MONDIALE

Les réseaux mondiaux de cartes Mastercard et Visa développent également, chacun de leur côté, des capacités similaires de paiement par agent en Inde, s’inscrivant ainsi dans une offensive mondiale menée par ces entreprises pour sécuriser le commerce piloté par l’IA.

Mastercard a réalisé sa première transaction “agentique” authentifiée à New Delhi en juin.

Plus tôt cette année, la fintech Pine Labs PINL.NS a lancé son propre protocole d’agent, P3P, permettant à des agents IA d’effectuer des paiements UPI après une seule autorisation préalable.

(1 dollar = 94,9050 roupies indiennes)