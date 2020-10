Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inde relâche un soldat chinois qui avait franchi la frontière himalayenne Reuters • 21/10/2020 à 05:59









NEW DELHI/PEKIN, 21 octobre (Reuters) - Un soldat chinois qui avait été appréhendé par l'armée indienne cette semaine après avoir franchi la contestée frontière himalayenne entre les deux pays a été rendu à la Chine mardi soir, a-t-on appris mercredi d'une source gouvernementale à New Delhi. L'armée indienne avait indiqué avoir capturé lundi un soldat chinois dans un secteur de l'est du Ladakh. A Pékin, la gazette officielle de l'Armée de libération du peuple a rapporté que le soldat était rentré en Chine mercredi aux premières heures de la journée. La Chine et l'Inde ont annoncé le mois dernier un accord de "désescalade" des tensions à la frontière himalayenne. Plusieurs milliers de soldats des deux pays ont été déployés dans la région après un accrochage meurtrier en juin. (Devjyot Ghoshal; version française Jean Terzian)

