L'Inde ordonne une répression contre les sachets de nicotine, invoquant des risques pour la santé, comme le révèle une lettre

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* Le comité des médicaments recommande de ne pas autoriser de nouvelles pochettes de nicotine, selon le compte-rendu de la réunion

* Le groupe Adani s'est opposé au gouvernement concernant la vente de sachets de nicotine dans les aéroports

* L'exposition des enfants à la nicotine est une préoccupation majeure, selon le ministère de la Santé

par Aditya Kalra

Le gouvernement indien a ordonné aux États de sévir contre la vente de sachets de nicotine, qu’il considère comme un risque sanitaire majeur, affirmant que des marques mondialement populaires sont largement vendues illégalement dans le pays, comme le révèle une lettre du ministère de la Santé.

Les sachets de nicotine sont devenus l’un des paris les plus importants des géants du tabac sur un avenir au-delà de la cigarette, offrant une croissance rapide, des marges attractives et, pour l’instant, une réglementation moins stricte que celle de nombreuses alternatives au tabac concurrentes.

En Inde, où le tabac tue 1,35 million de personnes par an, le gouvernement a interdit les cigarettes électroniques mais a autorisé certains substituts nicotiniques tels que les patchs et les chewing-gums.

Les sachets de nicotine – de petits sachets placés sous la lèvre qui contiennent de la nicotine mais pas de tabac – restent illégaux et non autorisés; selon une source gouvernementale, ils sont souvent introduits en contrebande en Inde pour être vendus en ligne et dans les bureaux de tabac locaux.

Une étude fédérale publiée en juin les a qualifiées de “problème de santé publique largement non réglementé”, soulignant leur large consommation chez les 18-40 ans, notamment de marques telles que “Zyn” de Philip Morris PM.N et “White Fox” de la société suédoise Smokeless Solutions.

On constate une “disponibilité accrue des sachets de nicotine à usage oral via les canaux en ligne et hors ligne dans le pays… L’exposition à la nicotine est particulièrement préoccupante chez les enfants”, a écrit le ministère de la Santé dans une lettre adressée à tous les États le 19 septembre, consultée par Reuters.

“Prenez les mesures coercitives appropriées conformément à la loi, dans l’intérêt de la santé publique et de la protection des enfants”, a-t-il ajouté.

La directive citait des dispositions de la loi indienne sur les médicaments qui autorisent la perquisition et la saisie de ces produits, ainsi que les poursuites à l’encontre de ceux qui les vendent.

Le ministère n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Philip Morris et Swedish Smokeless n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Sur son site web, Philip Morris affirme que l’entreprise applique une tolérance zéro envers le commerce illégal, tandis que Swedish Smokeless exhorte les utilisateurs à n’acheter que des produits originaux auprès de points de vente agréés.

Alors que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les gouvernements devaient mettre en place davantage de mesures de protection afin de préserver la population, en particulier les jeunes, de la dépendance aux sachets de nicotine, certaines agences telles que la Food and Drug Administration américaine affirment que les fumeurs qui se tournent entièrement vers des alternatives telles que les sachets, les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffés pourraient réduire les risques pour leur santé.

AUCUNE NOUVELLE AUTORISATION

En avril, une enquête indienne a révélé que les boutiques hors taxes de l’aéroport international de Mumbai, gérées par le groupe du milliardaire Gautam Adani, avaient enfreint la loi en vendant des sachets de nicotine.

M. Adani a nié toute infraction, et un tribunal indien a rejeté cette semaine les arguments de l’entreprise selon lesquels les boutiques hors taxes seraient exemptées de l’application des lois nationales. Il a également indiqué au groupe Adani qu’il était libre de présenter ses arguments devant le gouvernement pour défendre l’utilisation des sachets.

Toutefois, le gouvernement estime que “les sachets de nicotine créent une dépendance, présentent des risques sanitaires spécifiques et n’ont pas été reconnus comme des aides efficaces au sevrage tabagique”, selon le compte-rendu de la réunion du principal comité fédéral sur les médicaments publié le 16 septembre.

Le Comité technique consultatif sur les médicaments “a recommandé qu’aucune nouvelle formulation à base de nicotine ne soit désormais approuvée, dans l’intérêt public”, a-t-il ajouté.