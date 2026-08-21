L'Inde ordonne la suppression des comptes Google Firebase après avoir détecté un schéma d'escroquerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Inde a adressé trois avis à Google concernant une tendance observée sur Firebase rien qu'au mois d'août

* Des pages de hameçonnage usurpaient l'identité de grandes banques, notamment SBI, ICICI et Axis

* Les Indiens ont perdu près de 2,4 milliards de dollars dans des cas présumés de cyberfraude en 2025

par Munsif Vengattil

L'Inde a ordonné à Google de fermer des centaines de comptes sur sa plateforme de développement web Firebase après avoir constaté que des criminels utilisaient abusivement ce service pour se faire passer pour de grandes banques et escroquer des particuliers, selon des avis officiels et une source proche du dossier.

Les escroqueries en ligne sont devenues l’un des défis les plus urgents pour les forces de l’ordre en Inde, les Indiens ayant perdu près de 2,4 milliards de dollars dans des cyberfraudes présumées en 2025, selon les données gouvernementales. Depuis des années, le gouvernement s’attaque aux escrocs en ordonnant la suppression de leurs sites web.

Récemment, cependant, les autorités indiennes ont remarqué une « tendance »: les escrocs utilisent Firebase, l’outil de développement d’applications et de sites web de Google, qui compte des millions d’utilisateurs à travers le monde, selon la source directement informée du dossier.

Le Centre indien de coordination de la lutte contre la cybercriminalité (I4C) a ordonné la suppression d’au moins 57 sites web et bases de données hébergés sur Firebase rien qu’au mois d’août, affirmant qu’ils étaient utilisés pour diffuser des logiciels malveillants et voler des informations financières sensibles sur les téléphones des victimes, selon trois avis envoyés à Google et consultés par Reuters.

Rien dans ces avis ne suggérait que Google ou Firebase fussent en quoi que ce soit responsables. Toutefois, Google peut être tenu pour responsable des liens cités s’ils ne sont pas supprimés dans les trois heures suivant l’émission de l’avis.

"Des logiciels malveillants basés sur Android se font passer pour des services bancaires légitimes, ciblant spécifiquement les utilisateurs d’Android possédant des cartes de crédit. Les escrocs appâtent leurs victimes en leur proposant des offres telles que de nouvelles cartes de crédit, des échanges de points de fidélité ou des augmentations de limite de crédit", a déclaré l’I4C dans un avis adressé à Google le 17 août, ordonnant ces retraits.

La source a ajouté que le nombre total d'avis envoyés à Google concernant Firebase s’élevait à plusieurs dizaines ces derniers mois, sans toutefois préciser de chiffre exact.

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a déclaré dans un communiqué que l’entreprise disposait de "politiques strictes interdisant l’utilisation de nos services à des fins d’hameçonnage, de logiciels malveillants ou de fraude financière" et qu’elle collaborait avec les forces de l’ordre, notamment l’I4C, pour évaluer ces avis et y donner suite.

Les représentants du ministère indien de l’Intérieur, qui chapeaute l’I4C, n’ont pas répondu aux questions.

UNE UTILISATION DU NUMÉRIQUE EN PLEINE EXPANSION

Firebase est utilisé par des millions de développeurs à travers le monde pour créer des applications et héberger des sites web. Il fait partie de l’activité cloud de Google, qui a généré près de 25 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours du dernier trimestre.

Selon une évaluation du gouvernement indien, les auteurs d’escroqueries migrent depuis l’année dernière vers Firebase depuis d’autres outils gratuits, attirés par des options gratuites généreuses et des fonctionnalités de base de données plus performantes, a indiqué la source.

Les fraudeurs ciblent de plus en plus l’écosystème indien des paiements numériques, en plein essor. Près de 242 milliards de transactions numériques ont été traitées par le seul système de paiement en temps réel de l’Inde au cours de l’année s’achevant en mars 2026, ce qui en fait l’un des plus grands marchés mondiaux des paiements numériques.

Reuters a examiné trois avis gouvernementaux envoyés par l’I4C à Google en août, consultés via Lumen, une base de données à but non lucratif où des entreprises comme Google soumettent volontairement les demandes de suppression de contenu qu’elles reçoivent.

"ANDROID GOD MODE"

Sept des 57 sites web et bases de données dont le retrait a été demandé étaient des pages de hameçonnage créées à l’aide de Firebase et imitant les principales banques indiennes, notamment la State Bank of India, l’ICICI Bank et l’Axis Bank. Les autres étaient, selon l’agence gouvernementale, des sites web créés pour collecter des données volées sur les téléphones des victimes, notamment des informations de carte bancaire et des mots de passe à usage unique.

Les trois banques n’ont pas répondu aux demandes de Reuters.

La fraude décrite dans les avis consistait à inciter les victimes à installer des applications qui ressemblaient à des services bancaires légitimes.

L'un des stratagèmes exploités par les escrocs concernait le programme PM-KISAN, un programme du gouvernement fédéral qui verse aux petits agriculteurs environ 2 000 roupies indiennes (soit environ 21 dollars), tous les quatre mois, selon un quatrième avis et une source directement informée.

Des sites web auraient promis aux bénéficiaires de les aider à réclamer leur versement, en leur demandant de télécharger une application pour percevoir l'argent.

L’application transmet ensuite les données de l’utilisateur à la base de données Firebase des escrocs, ce qui revient à pirater le téléphone: les escrocs peuvent alors accéder aux autres applications téléchargées et détourner les fonds des clients.

Le gouvernement a publié un avis public en mars, sans citer Firebase, mais en faisant part de ses inquiétudes concernant ce type de logiciel malveillant, largement appelé "Android God Mode" par les chercheurs en cybersécurité, un terme décrivant le contrôle quasi total exercé sur les téléphones des victimes.

"Ces applications malveillantes se font souvent passer pour des services de confiance, tels que des plateformes bancaires, gouvernementales ou de services publics, et incitent les utilisateurs à les installer via des liens", précise l’avis. (1 $ = 95,7300 roupies indiennes)