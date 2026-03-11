 Aller au contenu principal
L'Inde met en garde les fabricants de médicaments contre la publicité directe ou indirecte pour les médicaments amaigrissants et les médicaments contre l'obésité
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 20:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rishika Sadam

L'organisme indien de réglementation des médicaments a mis en garde les entreprises pharmaceutiques contre la publicité directe ou indirecte pour les médicaments amaigrissants, y compris les campagnes de sensibilisation à l'obésité qui pourraient servir de promotion de substitution, alors que les fabricants de médicaments nationaux et internationaux cherchent à se tailler une part du marché des médicaments contre l'obésité, qui connaît une croissance rapide dans le pays.

Dans un avis daté de mardi, la Central Drugs Standard Control Organization a déclaré que toute publicité exagérant l'efficacité thérapeutique, garantissant des résultats en matière de perte de poids, minimisant les changements de mode de vie ou induisant une demande de traitement médicamenteux, pourrait constituer une promotion trompeuse et mériterait une action réglementaire.

L'avis réaffirme les règles indiennes en vigueur en matière de médicaments, qui interdisent la publicité auprès du public pour les médicaments délivrés uniquement sur ordonnance.

Les activités promotionnelles, y compris ce qu'il a décrit comme de prétendues « campagnes de sensibilisation à l'obésité », qui fonctionnent comme des publicités de substitution pour les médicaments délivrés sur ordonnance, pourraient être traitées comme des pratiques commerciales trompeuses, selon l'avis, qui a été téléchargé sur le site web de l'organisme de réglementation le 11 mars et examiné par Reuters.

Cette décision intervient alors que les fabricants de médicaments internationaux Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO , qui ont lancé leurs médicaments contre l'obésité en Inde l'année dernière, s'efforcent de consolider leur position de leader sur le marché national.

Les deux entreprisesont intensifié leurs contacts avec les médecins et mené des campagnes agressives mettant en avant l'obésité comme une maladie dans les espaces publics, y compris les aéroports, et sur plusieurs plateformes numériques, y compris les chaînes de divertissement et les médias sociaux, ainsi que par le biais d'annonces dans les journaux, selon des médecins, des analystes, des représentants médicaux, des patients et des distributeurs qui ont précédemment parlé à Reuters.

Lilly a également collaboré avec des acteurs de Bollywood dans le cadre d'une campagne de médias sociaux axée sur la sensibilisation à l'obésité.

L'avis précise que toute activité promotionnelle sous prétexte de sensibilisation aux maladies, d'engagement d'influenceurs ou de marque d'entreprise qui crée un rappel de la marque ou une visibilité pour un produit de prescription serait considérée comme une violation.

D'après les estimations mondiales en matière de santé, l'Inde devrait avoir la deuxième plus grande population en surpoids ou obèse au monde d'ici 2050 en termes absolus.

Les fabricants nationaux de médicaments se préparent également à lancer des versions moins chères du médicament contre l'obésité de Novo Nordisk, une fois que le brevet sur son ingrédient actif, le semaglutide, aura expiré en Inde dans le courant du mois de mars.

"L'obésité est une maladie métabolique chronique qui nécessite une prise en charge globale, y compris des interventions sur le mode de vie", indique l'avis signé par le contrôleur général des médicaments, Rajeev Raghuvanshi.

La promotion des traitements pharmaceutiques ne doit pas compromettre les initiatives de santé publique visant à mettre en place des mesures de santé préventives.

