L'Inde et l'UE finalisent un accord commercial historique, selon le Premier ministre Modi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et de commentaires d'experts aux paragraphes 9 à 15) par Shivangi Acharya et Manoj Kumar

L'Inde et l'Union européenne ont finalisé un accord commercial historique attendu depuis longtemps, a déclaré mardi le Premier ministre indien Narendra Modi, alors que les deux parties cherchent à se prémunir contre l'inconstance des liens avec les États-Unis.

Après près de vingt ans de négociations, l'accord permettra à l'Inde d'ouvrir son vaste marché protégé au libre-échange avec l'UE des 27, son principal partenaire commercial.

"Hier, un accord important a été signé entre l'Union européenne et l'Inde", a déclaré Narendra Modi.

"Dans le monde entier, on parle de l'accord le plus important qui soit. Cet accord apportera des opportunités majeures au 1,4 milliard d'habitants de l'Inde et aux millions d'habitants de l'Europe", a-t-il ajouté.

Narendra Modi et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devraient faire une annonce commune lors d'un sommet Inde-UE à New Delhi, et communiquer les détails de l'accord dans le courant de la journée de mardi.

Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'UE se sont élevés à 136,5 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars 2025.

La signature officielle de l'accord entre l'Inde et l'UE interviendra après un examen juridique qui devrait durer cinq à six mois , a déclaré un fonctionnaire du gouvernement indien au fait de la question.

"Nous nous attendons à ce que l'accord soit mis en œuvre dans un délai d'un an", a ajouté le fonctionnaire.

UNE MULTITUDE D'ACCORDS COMMERCIAUX

L'accord intervient quelques jours après la signature par l'UE d'un pacte essentiel avec le bloc sud-américain Mercosur, qui fait suite à des accords conclus l'année dernière avec l'Indonésie, le Mexique et la Suisse.

Au cours de la même période, New Delhi a finalisé des pactes avec la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et Oman.

Cette série d'accords souligne les efforts déployés à l'échelle mondiale pour se prémunir contre le commerce avec les États-Unis, alors que la tentative du président Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland et les menaces de droits de douane sur les pays européens mettent à l'épreuve les alliances de longue date entre les nations occidentales.

Un accord commercial entre l'Inde et les États-Unis a échoué l'année dernière à la suite d'une rupture de communication entre les deux gouvernements.

Les pourparlers entre l'Inde et l'UE ont été relancés en 2022, après une interruption de neuf ans, et ont pris de l'ampleur après que Donald Trump a imposé des droits de douane à plusieurs partenaires commerciaux, dont un droit de 50 % sur les marchandises en provenance de l'Inde.

Pour l'Inde, les réductions tarifaires avec l'UE entraîneront une augmentation des exportations dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, ce qui permettra de compenser en partie l'impact des droits de douane américains, a déclaré Ajay Srivastava, un ancien fonctionnaire indien chargé du commerce.

Selon lui, l'accord donnera également un avantage immédiat en termes de prix aux produits de l'UE en Inde en raison de l'allègement des droits de douane élevés, par exemple jusqu'à 110 % sur les voitures.