L'Inde devrait autoriser les bourses à s'inscrire sur leur propre plateforme, déclare le président de la NSE

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par Jayshree P Upadhyay

L'autorité de régulation des marchés indiens devrait reconsidérer la possibilité d'autoriser les bourses à s'introduire en bourse sur leurs propres plateformes, a déclaré vendredi Srinivas Injeti, président de la NSE

NSEI.BO , au lendemain del'introduction en bourse de sur la BSE, une bourse concurrente, pour une valorisation d'environ 47 milliards de dollars.

L’autorité de régulation des marchés indiens avait débattu de la question de l’auto-cotation en 2015, mais avait rejeté cette idée en raison de conflits d’intérêts potentiels, exigeant que leurs actions soient négociées sur des bourses concurrentes.

Cependant, l’autocotation est autorisée sur plusieurs grands marchés mondiaux. Aux États-Unis, par exemple, la société mère de la Bourse de New York (NYSE), Intercontinental Exchange

ICE.N , est cotée et négociée sur la NYSE, qu’elle gère.

La NSE représente environ 93 % des transactions sur le marché au comptant en Inde et près de 75 % des options.

L’IMPACT SUR LE VOLUME DES OPTIONS EST EN GRANDE PARTIE TERMINÉ

La bourse de produits dérivés la plus active au monde fait l’objet d’une certaine méfiance de la part des investisseurs face au ralentissement des volumes et à sa dépendance vis-à-vis des options pour assurer sa croissance.

Les échanges d’options ont diminué à la suite d’un durcissement de la réglementation et de modifications des règles visant à aligner les marchés indiens sur les normes mondiales.

« Les baisses de volume qui devaient nécessairement se produire en raison des changements réglementaires visant à modérer les échanges de produits dérivés et des problèmes de rodage liés à la session d'enchères de clôture ont déjà eu lieu », a déclaré vendredi Ashish Chauhan, directeur général de la NSE, lors d'un entretien avec Reuters.

« Les volumes restent élevés et se répartissent sur de nombreux instruments, notamment les options mensuelles, dont les volumes sont assez importants », a ajouté M. Chauhan.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) s’est efforcé de freiner le trading spéculatif sur options en augmentant les coûts, tout en encourageant la croissance du marché au comptant.

M. Chauhan a indiqué que la NSE contribuerait au développement du marché au comptant si le gouvernement fixait cet objectif par le biais d’une réglementation.

Autoriser les investisseurs étrangers en portefeuille à négocier des contrats sur l’or contribuerait également à développer l’activité de la NSE dans le domaine des matières premières, a déclaré Sriram Krishnan, directeur commercial.

Jeudi, l’Inde a autorisé les investisseurs étrangers en portefeuille (FPI) à participer à des dérivés sur matières premières non agricoles à règlement physique, une mesure qui devrait stimuler les volumes de transactions des contrats sur métaux précieux en élargissant la base d’investisseurs et en alignant davantage le marché sur ses homologues mondiaux.

Les FPI pourront utiliser les capitaux déjà alloués aux investissements en actions pour négocier des dérivés sur matières premières, a précisé M. Krishnan.

Il a ajouté que, progressivement, tant les matières premières que la monétisation des données passeront du statut d’activités périphériques à celui de sources de revenus autonomes.