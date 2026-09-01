L'Inde démantèle une entreprise qui falsifiait les dates de péremption et les étiquettes nutritionnelles sur des produits alimentaires exportés par PepsiCo et Nestlé

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(Ajout d’une citation tirée du paragraphe 6 du document de police)

* Un entrepôt a effacé les dates de péremption sur les paquets de Lay's et de Maggi destinés à l'exportation

* Les anciennes dates ont été effacées à l'aide d'un solvant, puis les nouvelles ont été imprimées à la machine au même endroit

* La ville de Mumbai, en Inde, fait l’objet de la répression la plus intense en matière de sécurité alimentaire

* De fausses étiquettes nutritionnelles ont remplacé la déclaration des ingrédients fournie par les fabricants

par Francis Mascarenhas et Aditya Kalra

Les autorités indiennes ont démantelé une opération illégale à Mumbai qui falsifiait les dates de péremption et les informations nutritionnelles sur des produits alimentaires originaux fabriqués par PepsiCo PEP.O , Nestlé NESN.S , Coca-Cola KO.N et Unilever ULVR.L afin de pouvoir les exporter vers d’autres pays.

Reuters a obtenu un accès exclusif à l’entrepôt la semaine dernière, alors que des agents des services alimentaires menaient une enquête de six jours et saisissaient des marchandises d’une valeur de près de 80.000 dollars. Un photographe a pu observer des produits chimiques utilisés pour effacer les dates de péremption et les étiquettes d’ingrédients d’origine des fabricants, des machines permettant d’imprimer et d’apposer de nouvelles étiquettes, ainsi que des dizaines de paquets d’étiquettes destinées à des produits tels que les chips Lay’s et les nouilles Maggi.

L’État indien du Maharashtra, dont Mumbai est la capitale, a intensifié sa campagne en faveur de la sécurité alimentaire sous la houlette du nouveau directeur de l’Agence de contrôle des aliments et des médicaments de l’État, Tukaram Mundhe, dont les inspections surprises dans des clubs et restaurants huppés ont fait de lui une célébrité sur Internet et à la télévision .

« Je suis absolument choqué par l’ampleur du phénomène. On dirait une activité organisée. Cela a été fait de manière systématique », a déclaré M. Mundhe à Reuters mardi à propos de l’enquête sur l’exploitation illicite de cet entrepôt.

L’entrepôt, situé dans la zone industrielle de Navi Mumbai, à environ 25 km (16 miles) de l’aéroport international de Mumbai, était géré par la société privée Sadhana Enterprises. Son propriétaire a déclaré avoir mené ces activités pour le compte de 19 exportateurs peu connus, selon un communiqué de presse de l’État et un dossier d’enquête de la police.

Les autorités ont indiqué que la plupart des produits étaient périmés ou sur le point de l’être. En modifiant les dates, « des produits alimentaires nocifs sont exportés pour être vendus, ce qui constitue une fraude à l’égard des consommateurs », précise le dossier d’enquête.

On ignore vers quels pays ces produits étaient destinés, mais l’ensemble du stock était destiné à l’exportation, a précisé M. Mundhe. Reuters a constaté qu’au moins une étiquette réimprimée sur un emballage PepsiCo était rédigée en anglais et en français.

PepsiCo, Nestlé, la filiale indienne d'Unilever, Hindustan Unilever HLL.NS , et Coca-Cola n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les appels de Reuters aux copropriétaires de l’entrepôt, Jayprakash Sanchatiram Singh et Jaya Navrang Bahadur Singh, sont restés sans réponse. On ignore si des arrestations ont eu lieu.

PRODUITS CHIMIQUES ET MACHINES D’IMPRESSION

L’entrepôt clôturé comportait quatre grandes pièces sous un toit en tôle.

Les autorités ont découvert près de 5 000 cartons de produits de grande consommation, notamment des chips Lay's et Kurkure de PepsiCo, des nouilles Maggi Masala de Nestlé, de la soupe aux champignons Knorr et de la mayonnaise Hellmann's d'Unilever, ainsi que des canettes de Thums Up et de Limca de Coca-Cola. La date de péremption avait été effacée sur de nombreux paquets de Kurkure et de Maggi, ainsi que sur les canettes de Thums Up.

À l’intérieur de l’entrepôt insalubre, le photographe de Reuters Francis Mascarenhas a aperçu un bidon de solvant chimique qui, selon les autorités, servait à effacer les dates sur les sachets.

Ils ont expliqué qu’un opérateur saisissait les fausses dates de péremption et de fabrication à l’aide d’un stylet sur un écran d’ordinateur. Les ouvriers utilisaient ensuite une machine fixée à une table métallique, ornée d’un minuscule autocollant « I love my India », pour imprimer, semble-t-il, la nouvelle étiquette sur les emballages et les canettes.

« Les dates de fabrication et de péremption d’origine figurant sur les emballages des produits alimentaires avaient été rayées, effacées… (et) de nouvelles informations avaient été imprimées par-dessus », indique le document de la police.

Le dossier de police n'accusait aucune multinationale d'actes répréhensibles, mais M. Mundhe a appelé à la responsabilisation de la chaîne d'approvisionnement.

« Tout le monde doit prendre cela au sérieux. Les entreprises doivent respecter les normes de conformité et veiller à ce que l’étiquetage, le conditionnement et la vente soient effectués conformément à la réglementation », a-t-il déclaré.

BOÎTES DE MAGGI, ÉTIQUETTES D'INGRÉDIENTS FALSIFIÉES

L'application des lois sur la sécurité alimentaire est insuffisante en Inde. Les contrôles de sécurité alimentaire se sont longtemps concentrés sur la falsification, en particulier des produits laitiers, dont le nombre de cas augmente pendant les périodes de fêtes, lorsque la demande de sucreries traditionnelles indiennes explose.

M. Mundhe a déclaré à Reuters que son équipe avait découvert, dans l’entrepôt de Mumbai, que certains emballages étaient réimprimés avec une date de fabrication postérieure, fixée au 2 octobre 2026.

Étant donné que les pays étrangers peuvent avoir des exigences d’étiquetage et des directives sanitaires différentes, Reuters a découvert des dizaines de cartons de Maggi dans l’entrepôt, dont un échantillon présentait une fausse étiquette nutritionnelle collée sur le paquet, le rendant ainsi prêt à l’exportation en le décrivant comme un « produit de l’Inde ».

Un paquet de Kurkure de PepsiCo comportait une étiquette nutritionnelle en anglais et en français, dans un format bilingue.

La fausse étiquette réduisait de 10 % la quantité de céréales indiquée dans la liste des ingrédients et modifiait le nombre de calories ainsi que la taille de la portion, dans le but manifeste d’aligner les étiquettes sur les réglementations étrangères.