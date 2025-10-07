 Aller au contenu principal
L'Inde demande des précisions à Boeing après le dysfonctionnement du système d'urgence de l'avion d'Air India, selon une source
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 10:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhijith Ganapavaram

Le régulateur indien de la sécurité aérienne a demandé plus d'informations à Boeing Co

BA.N après qu'un système d'alimentation électrique d'urgence ait été activé sur un 787 Dreamliner d'Air India samedi, a déclaré une source gouvernementale ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les porte-parole de Boeing et d'Air India n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'équipage de l'avion, qui reliait la ville d'Amritsar, dans le nord de l'Inde, à Birmingham, au Royaume-Uni, a détecté le déploiement du système d'alimentation électrique, connu sous le nom de "Ram Air Turbine", lors de l'approche finale, a déclaré Air India dimanche.

En juillet, les enquêteurs indiens ont déclaré que la RAT avait été déployée pendant la montée initiale avant le crash du Boeing 787 d'Air India qui a tué 260 personnes le mois précédent.

Un rapport préliminaire des enquêteurs indiens a montré que les interrupteurs des moteurs à carburant de l'avion avaient basculé presque simultanément de la position "marche" à la position "arrêt" juste après le décollage.

Valeurs associées

BOEING CO
219,660 USD NYSE +1,57%
