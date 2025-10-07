L'Inde demande des précisions à Boeing après le dysfonctionnement du système d'urgence de l'avion d'Air India, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la remise en service de l'avion et d'un courriel du syndicat des pilotes dans les paragraphes 3 à 5) par Abhijith Ganapavaram

Le régulateur indien de la sécurité aérienne a demandé plus d'informations à Boeing Co

BA.N après qu'un système d'alimentation électrique d'urgence se soit déclenché de manière inattendue sur un 787 Dreamliner d'Air India samedi, a déclaré une source gouvernementale ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les porte-parole de Boeing et d'Air India n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'équipage de l'avion - qui reliait la ville d'Amritsar, dans le nord de l'Inde, à Birmingham, au Royaume-Uni - a détecté le déploiement du système d'alimentation de secours, connu sous le nom de Ram Air Turbine (RAT), pendant l'approche finale, a déclaré Air India dimanche, ajoutant que l'avion avait atterri en toute sécurité et que tous les paramètres électriques et hydrauliques s 'étaient révélés normaux.

L'avion a été brièvement immobilisé au sol, puis remis en service après vérifications.

L'incident s'est produit à une hauteur de 500 pieds (152 mètres), selon la Fédération des pilotes indiens.

Le syndicatdes pilotes a demandé au régulateur de la sécurité aérienne, la Direction générale de l'aviation civile, de vérifier et d'enquêter de manière approfondie sur le système électrique de dizaines de Dreamliners opérant dans le pays, selon un courriel adressé par l'organisation syndicale aux responsables du ministère de l'aviation.

Boeing et un porte-parole du ministère n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le courriel de la Fédération des pilotes indiens.

Le crash d' un Boeing 787 d'Air India (link a tué 260 personnes en juin. Un rapport préliminaire des enquêteurs indiens a montré que les interrupteurs du moteur à carburant de l'avion avaient basculé presque simultanément de la marche à la coupure juste après le décollage.