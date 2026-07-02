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L'Inde demande à WhatsApp de suspendre le déploiement des noms d'utilisateur, de justifier cette fonctionnalité ou de s'exposer à des sanctions
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 07:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* WhatsApp a reçu l'ordre de suspendre son lancement jusqu'à la fin des consultations

* Cette mesure intensifie la répression contre l'anonymat qui avait commencé avec Telegram

* L'Inde est le plus grand marché de WhatsApp, avec plus de 500 millions d'utilisateurs

(Mises à jour tout au long de l'article avec des détails sur la décision de l'Inde et le contexte) par Rajesh Kr. Singh

L'Inde a demandé à WhatsApp de justifier la mise en œuvre d'une fonctionnalité prévue concernant les noms d'utilisateur et de geler son déploiement sur son plus grand marché, intensifiant ainsi la répression contre l'anonymat dans la messagerie qui avait commencé avec Telegram, selon une lettre du gouvernement consultée par Reuters.

En début de semaine, WhatsApp, filiale de Meta ( META.O ), a annoncé avoir entamé le déploiement progressif à l'échelle mondiale, y compris en Inde, de cette fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de réserver un nom d'utilisateur unique et, à terme, d'échanger des messages avec d'autres personnes sans partager leur numéro de téléphone.

La lettre datée du 1er juillet accordait trois jours à WhatsApp pour répondre et suspendait le déploiement jusqu’à la fin de ses consultations avec le gouvernement.

L’anonymat figurait parmi les préoccupations invoquées par l’Inde lorsqu’elle a temporairement bloqué l’application de messagerie Telegram le mois dernier.

Cette intervention marque une intensification de la surveillance exercée par l’Inde sur les plateformes en ligne, quelques semaines après le blocage de Telegram et après des années de démêlés avec X, la plateforme d’Elon Musk, au sujet d’ordonnances de retrait de contenus.

L’Inde est le plus grand marché de WhatsApp avec plus de 500 millions d’utilisateurs, et ce bras de fer oblige la plateforme à trouver un équilibre entre le respect de la réglementation et les inquiétudes croissantes concernant le renforcement du contrôle gouvernemental sur les réseaux sociaux.

Le ministère indien des Technologies de l’information a déclaré que cette fonctionnalité pourrait accroître considérablement la fraude en ligne, le phishing, les escroqueries liées à de fausses arrestations numériques et les attaques par usurpation d’identité, en permettant à des acteurs malveillants de contacter leurs victimes sans divulguer leur numéro de téléphone.

« Nous avons annoncé la possibilité pour les utilisateurs de réserver leur nom d’utilisateur préféré sur WhatsApp », a déclaré un porte-parole de Meta, ajoutant que cette fonctionnalité n’était pas encore opérationnelle et que l’entreprise avait réservé des noms d’utilisateur pour les personnalités publiques, les entités gouvernementales et les comptes Meta vérifiés afin de contribuer à prévenir l’usurpation d’identité.

Cette annonce intervient quelques semaines après que l’Inde a examiné de près Telegram en raison de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d’interagir sans divulguer leur numéro. Elle fait également suite à un rapport du ministère de l’Intérieur publié en juin , consulté par Reuters, qui avertissait que de tels outils de confidentialité rendaient l’identification plus difficile et signalait l’utilisation de l’application dans le cadre de cyberfraudes.

Telegram a perdu le mois dernier un recours en justice contre cette interdiction temporaire.

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