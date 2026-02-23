L'Inde déclare qu'une ambulance aérienne avec sept personnes à bord s'est écrasée dans l'État du Jharkhand

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité indienne de régulation de l'aviation a déclaré que lundi en fin de journée, un avion-ambulance Beechcraft s'est écrasé dans l'État de Jharkhand, dans l'est du pays, avec sept personnes à bord, dont deux membres d'équipage.

L'avion Beechcraft C90, exploité par Redbird Airways, a décollé de Ranchi dans le Jharkhand à 19h11 (1341 GMT) avant de demander une déviation en raison des conditions météorologiques et de perdre ensuite la communication et le contact RADAR, a déclaré la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) dans un communiqué.

Une équipe de recherche et de sauvetage est sur place et le Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation a été dépêché sur place pour enquêter, a précisé la DGCA. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si l'incident avait fait des victimes.