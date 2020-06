Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Inde autorise une version générique de l'anti-COVID de Gilead Reuters • 21/06/2020 à 18:20









21 juin (Reuters) - Le régulateur indien a donné son feu vert à Hetero Labs et Cipla Ltd CIPL.NS pour fabriquer et commercialiser leur version générique du traitement expérimental de Gilead GILD.O contre le COVID-19 remdesivir, ont annoncé dimanche les sociétés pharmaceutiques indiennes. Premier traitement à avoir montré son efficacité pour soigner les patients souffrant du COVID-19 lors d'essais cliniques, le remdesivir, un antiviral, est déjà utilisé pour traiter les malades les plus gravement atteints aux Etats-Unis, en Inde et en Corée du Sud. Le médicament, qui sera commercialisé sous le nom de marque Covifor, coûtera probablement entre 5.000 et 6.000 roupies (59 à 70 euros) pour une dose de 100 milligrammes, a indiqué Hetero Labs. Gilead a signé le mois dernier des accords de licence non exclusifs avec cinq fabricants de médicaments génériques basés en Inde et au Pakistan pour étendre l'offre de son traitement contre le COVID-19. L'Inde a fait état samedi d'une augmentation record des infections au coronavirus, avec 14.516 nouveaux cas et un total de 395.047 infections et 12.948 décès. (Benjamin Mallet)

